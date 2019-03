Başkan Çelik Esnaf Sofrasına Konuk Oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Erler Caddesi esnafının düzenlediği kahvaltı programında esnaflarla bir araya gelerek, Şehzadeler Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Erler Caddesi esnafının düzenlediği kahvaltı programında esnaflarla bir araya gelerek, Şehzadeler Belediyesinin yaptığı hizmetleri anlattı.



Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, Erler Caddesi esnaflarının düzenlediği kahvaltıda esnaflarla bir araya gelerek, belediyenin hizmetlerini anlattı. Cadde esnaflarından Akif Özer'in düzenlediği kahvaltı programına, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve cadde esnafları katıldı.



Şehzadeler Belediyesinin, ilçeye güzel hizmetler kazandırdığını ifade eden esnaf Akif Özer, "Erler caddesi esnafları adına davetimize teşriflerinize nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Yaklaşan yerel seçimlerin memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah hizmetlerinizin devamını diliyorum. Ben 2014 yılında Şehzadelerin kurucu meclis üyesi olarak seçildim. Sizinle birlikte bu şehrimize 5 yıl boyunca güzel hizmetler yaptık. 5 yıllık süre içerisinde hem bizim hem de milletimizin yüzünü yere eğdirmediniz. Bu vesile ile sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



Seçim çalışılmaları esnasında gittikleri her yerde büyük bir teveccüh ve sevgiyle karşılandıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şunları söyledi: "Biz 5 yıl boyunca çizdiğimiz yoldan çıkmadan şehrimize güzel hizmetler kazandırdık. Hem 67 mahallemize hizmetler götürdük hem de büyük projelere imza attık. Şehrimizde insanlarımıza tepeden bakmadık. Herkesin ve her kesimin belediyesi olarak gönüllere girerek hizmetler yaptık. Bugün bunun rahatlığı içerisinde halkımızın karşısına çıkabiliyoruz. Doğumdan ölüme kadar şehrimize sayısız hizmetler yaptık. Esnaflarımızı ilgilendiren her konuda çözüm odaklı hizmetler sunduk. Bugünde tecrübe ve samimiyetle yeniden hizmete talibiz. Belediyecilik noktasında tecrübe çok önemlidir. Bizler 5 yıl boyunca Manisa Belediyesinde Belediye meclis üyeliği, grup başkanvekilliği ve bu şehrinde kurucu belediye başkanı olarak 5 yıl boyunca halkımıza hizmet yaptık. Tecrübelerimizle nasip olursa yeni dönemde daha fazla hizmetleri hayata geçireceğiz. Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cengiz Ergün için halkımızdan destek istiyoruz. Şehzadeler'de de şahsımıza destek istiyoruz. Yeni dönem çok daha güzel olacak. Çünkü Büyükşehir Belediyesi merkezi bütçeden daha fazla pay alacak. Bizde büyükşehirden daha fazla destek alacağız. Bu da halkımıza daha güzel hizmet olarak yansıyacak. Zaten gittiğimiz her yerde görüyoruz ki milletimiz her şeyin farkında, bizleri büyük bir sevgiyle karşılıyorlar. Sadece AK Parti ve MHP'liler değil farklı siyasi partilere gönül vermiş olan vatandaşlarımız bu seçimlerde tercihlerini bizden yana kullanacaklarını ifade ediyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor." - MANİSA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Çiftçi, Erken Doğan Buzağıyı Evinde Besliyor

Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım

Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz