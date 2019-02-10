Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik Güven Tazeledi

Başkan Çelik Güven Tazeledi

1 saat önce

Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesinde faaliyet gösteren 48 üyeli Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği, 8. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Başkan Çelik Güven Tazeledi, System.String[]
Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesinde faaliyet gösteren 48 üyeli Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği, 8. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. İki adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Hamit Çelik güven tazeledi.

Gemi söküm sektörünün yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere ürettiği malların pazarlanmasında önemli bir rol oynayan ve bu anlamda 33 firmadan 48 kişinin bir dernek çatısı altında toplanarak kurduğu Gem Söküm Yan Sanayicileri Derneğinin 8. olağan genel kurulu Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) binasında gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Ahmet Şimşek'in yaptığı genel kurula üyelerin yanı sıra GEMİSANDER'i temsilen Atık Yönetim Merkezi Sorumlusu Ersin Çeviker de katıldı. Genel kurulda bir önceki döneme ait hesaplar ibra edildi. 48 üyenin oy kullandığı ve iki listenin yarıştığı kongrede, kapalı oylama usulü ile yapılan seçimlerde Hamit Çelik 25 oy alarak başkanlığa seçilirken, Hüseyin Maden ise 13 oyda kaldı. Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği olarak yeni dönemde hedefleri büyüteceklerini belirten Başkan Hamit Çelik, "Bazı arkadaşlar buralara kolay gelindiğini zannederler ama hiçbir mücadele kolay olmuyor. Bunu çoğu arkadaşlar bilir. Arkadaşlarım bana güvendikçe hizmet etmeye devam edeceğim. Değerli üyelerimizin güveni tekrar almak benim için onurdur. Bu onurlu güvene layık olmaya devam edeceğim" dedi. Hamit Çelik başkanlığında 3 yıl süre ile görev alacak yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Tuncay Sabırlı, Ömer Ellialtı, İskender Aydın, Sadık Maden, Hilkat Çelik, Doğan Yurtdaş. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

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