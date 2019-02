Başkan Çelik, Hemşehri Derneklerini Ziyaret Etti

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, seçim ziyaretleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , hafta sonunda da programlarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Başkan Çelik, hemşehri derneklerini ziyaret ederek, Manisa 'da Cumhur İttifakına destek istedi.Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik 31 Mart seçimleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim ziyaretleri kapsamında hafta sonuna hemşehri derneklerinin ayıran Başkan Çelik Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Malatyalılar Birlik ve Beraberlik Derneği ile Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek dernek üyelerinden Cumhur İttifakına destek istedi. Hemşehri dernekleri ziyaretleri kapsamında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP İlçe Başkan vekili Engin Altun ve parti yöneticileri de eşlik etti. Yapılan ziyaretlerde Cumhur İttifakının başarıya ulaşması için büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade eden MHP Şehzadeler İlçe Başkanvekili Engin Altun, dernek yöneticilerinden Cumhur İttifakına destek istedi.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in hemşehri derneklerine her zaman destek olduğunu ifade eden Balıkesirliler Derneği Başkanı İsmail Öney, "Hemşehri dernekleri bulundukları bölgelerde yardımlaşma dayanışma için dernekler kurallar zaman içerisinde bulundukları kültüre katkı sağlamaktır. Balıkesirliler Derneği olarak da biz de bunun bilincindeyiz. Yeniden adaylığınız hayırlı olsun. Bu zamana kadar derneğimize her zaman için kapınızı açık tuttunuz. Desteklerinizi her zaman gördük bundan da hep mutluluk duyduk. Her zaman Gönüllerin başkanı oldunuz biz bundan çok büyük mutluluk duyduk çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz" dedi.Başkan Çelik'in 5 yıllık görev süresi içerisinde Malatyalılar Birlik ve Beraberlik Dayanışma Derneği olarak Şehzadeler Belediyesinden her türlü desteği gördüklerini ifade eden Dernek Başkanı Hacı Ali Özsoy , "Biz Malatyalılar Derneği olarak Başkan'dan 5 yıldır çok memnunuz. Derneğimizin bütün faaliyetlerine katılmaya özen göstermiştir. Bu nedenle kendisine ayrı teşekkür ediyoruz. Bu dönemde inşallah yeniden başkan olacak. Biz de Malatyalılar Derneği olarak Elimizden geldiği kadar başkanımıza destek sunacağız. Rabbim hayırlısını etsin bu ziyaretler için kendini çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Manisa Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Cumhur İttifakının öneminin farkında olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Cevdet Çiçek ise şunları söyledi: "Cumhur ittifakı bugün ülkemiz ve memleketimiz için İslam coğrafyası için ve hayırlara vesile olsun. Biz Bitlisliler Derneği olarak Cumhur İttifakının öneminin farkındayız. Bizim tek temennimiz Ülkemiz, Manisa sonra da iş hayatıdır. Memleket rahat olursa Manisa'da rahat olur. Manisa rahat olursa bütün vatandaşlarımız esnafımız memurumuz rahat olur, en büyük temennimiz budur. Bizler Bitlisliler Derneği olarak sizden razıyız. Her seferinde buradan her geçtiğinizde bizim bir çayımızı içtiniz. Mahallemizdeki tüm cenazelerde taziyelerde hep yanımızda oldunuz. Bizim ailemizin bir parçası oldunuz. Bu mahalleye doğmadınız ama bu mahallede büyüyen bir olarak buradaki bütün sorunlardan haberdarsınız. Bugünkü ziyaretiniz nedeni ile sizlere ve beraberinizdeki heyete çok teşekkür ediyorum""Hemşehri derneklerini önemsiyoruz"Manisa'daki tüm hemşehri derneklerini önemsediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Hemşehri derneklerini çok önemsiyoruz. Çünkü her hemşehri derneği kendi memleketinin kültürünü özelliklerini ve geleneklerini burada koruyup yaşatırsa, şehrimize bir kültürel canlılık ve zenginlik kazandırmış oluyor. Çünkü yurdumuzun dört bir yanı Cennet vatanımızın dört bir yanı ayrı bir güzellik içerisindedir. Ayrı değerler barındırır, ayrı gelenekler sürdürüyorlar bunları muhafaza etmemiz korumamız ve yaşatmamız gerekiyor. Gelecek nesillerimiz aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda da hemşehri derneklerini önemsiyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana sivil toplum kuruluşlarımızla çok iyi bir iletişim içerisinde olduk. Bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimiz birlikteliğimiz devam edecektir" dedi.Kentsel dönüşümü anlattıGöreve gelir gelmez ilk çalışmayı 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüme ayırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Manisa'da büyük bir kentsel dönüşüm projesini seçilir seçilmez başlattık. Daha kendimize ait bir yerimiz yokken çalışmalara başladık. 360 dönümlük bir alanda Gediz Kocatepe , İshak Çelebi Bayındırlık ve Dilşikar Mahallelerini kapsayan bir alanda büyük bir kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaatlarımızı yaptık ve kabul edildi. Birçok aşamayı tamamladık imar planı önerimiz tamamlandı, kentsel dönüşüm ofisimizde vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza mimari projelerimizi sunduk şuanda bu görüşmeler halihazırda devam ediyor. Aynı zamanda Toplu Konut İdaresi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Ön protokol imzaladık. İsteyen vatandaşlarımız evlerini TOKİ aracılığı ile yapılabilecekler. İsteyen vatandaşlarımız kendileri de yapabilecekler. Bu mahallelerde yaşayan herkes hak sahibi olacak. Bu mahallelerde yıllarca çile çekmiş olan vatandaşlarımız inşallah bu dönüşüm tamamlandıktan sonra daha çağdaş ve modern konutlara kavuşacaklar. Bu noktadaki çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Rabbim Mahcup etmesin. Biz herkesi seviyor ve kucaklıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamının hizmetindeyiz. Rabbim daha güzel hizmetleri yapmayı hepimize nasip etsin inşallah. Sizlerin duaları ve destekleri ile daha güzel, daha büyük ve daha hayırlı hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz. Bu güzel ev sahipliğiniz ve samimiyetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Seçimlerinde şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - MANİSA