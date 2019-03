Başkan Çelik, İlçe Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve Büyükşehir Bürokratlarına Veda Yemeği...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Birlikte çalıştık, birlikte başardık" ifadesini kullandığı Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve bürokratlarına bir veda yemeği verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Birlikte çalıştık, birlikte başardık" ifadesini kullandığı Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve bürokratlarına bir veda yemeği verdi. Her alanda dolu dolu bir dört yıl geçirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Kayseri için uyum içinde çalışan meclis üyelerine ve mesai kavramı gözetmeksizin gayret gösteren Büyükşehir bürokratlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Çelik, "dört yılda bu kubbede hoş bir sada bıraktıysak ne mutlu bize" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ile birlikte iştirak ettiği veda yemeğine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile eşleri katıldı.



Gecede bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 15 Şubat 2015 tarihinde başladığı görevinin hafta sonu itibarıyla sona ereceğini belirterek, "Dört yıl süresince mahcup olmamak ve her şeyi bilen Rabbimin huzuruna yüz akı ile çıkmak için gece gündüz çalıştık" dedi.



"BU ŞEHRE BORCUMU ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞTIM"



Konuşmasında kendisini yetiştiren bu şehre borcunu ödemek için gece gündüz çalıştığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Ömrüm bu şehirde geçti. Çocukluğumun da gençliğimin de hatıraları var bu şehirde. Sokaklarında yürüdüm, havasını soludum, çeşmesinden su içtim. Bu şehir büyüttü beni ve bu şehir yetiştirdi. Şükürler olsun ki; iş verdi, AŞ verdi bu şehir. Hayatımın en güzel anlarını değil hayatı bu şehirde yaşadım. Borçlandım bu şehre. Gün geldi, Rabbim bana; bu şehre hizmet etme ve borcumu ödeme imkanı verdi. Bu şehre ve bu şehrin insanlarına gece gündüz hizmet etmeyi boynumun borcu kabul ettim. Verilen sorumluluğun vebalini hiç unutmadan hep birlikte çalıştık, çabaladık. Varsa bir yük hep birlikte o yükün altına girdik. Mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca meclis üyelerimizle de demokrasinin kuralları içinde uyumlu olmaya gayret ettik. Farklı düşündüğümüz anlar oldu; ama sevgi, saygı ortamını kaybetmedik. Ortak paydamızın Kayseri olduğunu unutmadık. Huzurlu bir çalışma ortamı oluşturduk ve sonuçta kazanan Kayserimiz oldu. Değerli Belediye Başkanlarımız ve meclis üyelerimize gösterdikleri gayret ve birliktelik nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN GÖNÜL KIRMAMAK, GÖNÜLLER YAPMAK"



Memleket işi gönül işi anlayışıyla şehrimizin her bir yanında eserler kazandırdıklarını da belirten Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, ilçelere yatırımdan tarım ve hayvancılığa, kültür sanat ve spordan turizme kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu artırmanın gayretinde olduk. Şükürler olsun ki, yapacağız dediğimiz her şeyi fazlasıyla yaptık. Şehrimize ilkleri, tekleri, enleri ve yenileri kazandırmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. 4 yıllık görev süremizde Kayseri'nin sadece bugününü değil geleceğini de planlayarak doğru işler yapmaya çalıştık. Sadece bizlerin değil gelecek nesillerimizin de huzur içinde yaşayabileceği bir şehir için gayret gösterdik. Her alanda dolu dolu dört yıl geçti. Önemli olan zamanı geçirmek değil bu zaman içerisinde ne yaptığınız ve geride ne bıraktığımızdır. Önemli olan bir hoş sada bırakmaktır ve önemli olan dua kazanmaktır. Gönül kırmamak, gönüller yapmaktır. Bu anlayışla geçirdik dört yılı ve bu anlayışla hizmet ettik."



Yapılan tüm işleri mesai arkadaşları ve meclis üyeleriyle birlikte yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Dört yıl süresince Ankara'da hükümetlerimiz hep yanımızdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan destekleri ile gücümüze güç kattı. Rabbim hepsinden razı olsun. Yaptığımız her işte yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Çelik, konuşmasının sonunda "Baki kalan bu kubbede bir hoş sada bıraktıysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Başkan Mustafa Çelik'e belediye bürokratları adına bir halı hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk ve Meclis Üyesi Metin Mermerkaya da Başkan Çelik'e çiçek ve çini tabak takdim etti. Veda yemeği süresince konukları ile yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, gecenin sonunda da tüm katılımcılarla tek tek tokalaşarak teşekkür etti. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Binali Yıldırım: İstanbul'dan Daha Çok Vergi Almamız Gerekiyor

Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum