Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik Kandil Geleneğini Bozmadı

Başkan Çelik Kandil Geleneğini Bozmadı

2 saat önce

Şehzadeler Belediyesi Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Regaib Kandili nedeniyle 2 bin 500 kişiye kandil simidi ve süt ikram etti.

Başkan Çelik Kandil Geleneğini Bozmadı, System.String[]
Şehzadeler Belediyesi Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Regaib Kandili nedeniyle 2 bin 500 kişiye kandil simidi ve süt ikram etti. Başkan Çelik, ikramlardan alan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik etti.

Şehzadeler Belediyesi, her kandilde olduğu gibi bu yıl da Regaib Kandili dolayısıyla 2 bin 500 kişiye kandil simidi ve süt dağıttı. Merkez Kavşağı Cumhur İttifakı seçim çadırı önünde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, ikramlardan alan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik etti.

Regaib Kandili'nin üç ayların müjdecisi, yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Bu yeni başlangıçlarda insanların dileği, duası, umudu, sevinci bolluk ve bereket dolu bir mevsime kucak açmak, kışın zor ve zahmetli yanından kurtuluyor olmaktır. Bu büyük sevinç ve huzurla Allah'ın rahmeti, bereketi, bağışlaması bol bir manevi mevsime üç aylara girişimizi müjdeleyen bir Regaib Kandilini daha idrak ediyoruz. Üç ayları ve kandil günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz. Şehzadeler Belediyesi olarak, üç ayların müjdecisi Regaib Kandili dolayısıyla Manisalı hemşerilerimize 2 bin 500 kutu kandil simidi ve süt ikramında bulunuyoruz. Bu vesile ile aziz milletimin, cümle Müslümanların ve hemşehrilerimin Regaib Kandilini tebrik ediyorum. Halkımıza, ülkemize, İslam Alemine ve tüm dünyaya hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

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