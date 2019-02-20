Başkan Çelik: Kayseri Üretimin Merkezi"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin esnaflığın, ticaretin, müteşebbisliğin ve üretimin merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin esnaflığın, ticaretin, müteşebbisliğin ve üretimin merkezi olduğunu söyledi. Başkan Çelik, müteşebbisliğin Kayserililerin genlerinde bulunduğunu kaydetti.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri programı kapsamında Esnaf Buluşması adı altındaki toplantıya da katılarak esnaflarla bir araya geldi. Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'yi; esnaflığın, ticaretin, müteşebbisliğin ve üretimin merkezi olarak nitelendirdi. Kayseri'nin yer üstü ve yer altı önemli zenginliklere sahip olmadığını ve bu nedenle üretim ve ticaretin geliştiğini ifade eden Başkan Çelik, müteşebbisliğin 6 bin yıllık tarihi genlerimizde var olduğunu söyledi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Teyyare Fabrikası, Sümer Bez Fabrikası ve Elektrik Şirketi'nin Kayseri sanayi ve ticaretinin ilk mektepleri olduğunu da belirten Başkan Mustafa Çelik, "Bu mekteplerden mezun olanlar sanayimizin temellerini oluşturdular. Küçük esnaflarımız önce atölyelerle büyüdüler, sonra fabrikalar açtılar, daha sonra da Kayseri dışına açıldılar. Bu manada Kayseri'miz de göç veriyor; ama müteşebbis göçü veriyor. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl açıkladığı ilk ve ikinci 500 büyük firma anketine bakılırsa yüzde 20'ye yakını Kayseri kökenlidir" dedi.



Konuşmasında esnaflığın bir okul gibi olduğunu da dile getiren Başkan Çelik, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu söyledi. Başkan Mustafa Çelik, esnaflıkta öğrenilen insan ilişkileri ve para yönetiminin önemine de vurgu yaptı. - KAYSERİ

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