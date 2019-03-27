Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik Kuşlubahçe'de Destek İstedi

Başkan Çelik Kuşlubahçe'de Destek İstedi

1 saat önce

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, Kuşlubahçe Mahallesinde buluştuğu vatandaşlardan destek istedi.

Başkan Çelik Kuşlubahçe'de Destek İstedi, System.String[]
Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, Kuşlubahçe Mahallesinde buluştuğu vatandaşlardan destek istedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile birlikte gittiği Kuşlubahçe Mahallesi'nde, vatandaşlarla buluştu. Mahalle girişinde havai fişek ve meşaleler ile karşılanan Başkan Çelik ve beraberindekiler daha sonra mahalle kahvesinde halka hitap etti.

Kuşlubahçe sakinlerine ilk olarak Manisa Büyükşehir Başkanvekili Mehmet Güzgülü hitap etti. Güzgülü büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmaları anlatarak, yeni dönem için yapmayı planladıkları projelerden söz etti. Cumhur İttifakı'nın Şehzadelerdeki Adayı Ömer Faruk Çelik ile Manisa Büyükşehir'deki Adayı Cengiz Ergün'ün, hükümetten ve bakanlardan alacakları destek ile yeni dönemde daha fazla hizmet edeceğini kaydeden Güzgülü, ittifak adaylarına destek istedi.

Şehzadeler Belediyesi'nde hizmet verirken kimseyi dışlamadıklarını, ötekileştirmediklerini dile getiren Başkan Çelik "Hizmetlerimizi verirken bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadık. Kimseye o partili bu partili demedik. Şehzadelerdeki 170 bin kişiyi geniş ailemiz kabul ederek, herkesi sevip, sayarak herkesin hizmetkarı olduk. Bunun şahidi Allah'tır, Şehzadeler halkıdır. Biz kibir abidesi olmadık, kimseye tepeden bakmadık" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Adayı olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, "Hamdolsun bugün bizi sadece AK Partililer ile Milliyetçi Hareket Partililer desteklemiyor. Daha önce bize, partimize oy vermemiş insanlar bugün bizi durdurup destek vereceklerini söylüyorlar" dedi.

Cumhur İttifakı'nın temelinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde atıldığını dile getiren Başkan Çelik "Bu birliktelik; ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verilerek, bedel ödenerek kuruldu. Ülkenin geleceği için can verip, bedel ödeyen bu kadrolar AK Partililer ve ülkücüler yerel yönetimlerde de hizmet destanları yazacak. Bu birlikteliği birileri kıskansa da, çatlasa da, patlasa da pazara kadar değil mezara kadar bir birlikteliktir. İnşallah 31 Mart akşamı bu birlikteliğin zaferini hep birlikte kutlayacağız. O yalanlar, iftiralar, kara lekeler de sandığın kara dibine gömülüp yok olup bitecek" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Politika
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