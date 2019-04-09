Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik Mazbatasını Törenle Aldı

Başkan Çelik Mazbatasını Törenle Aldı

46 dakika önce

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyeleri Manisa Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Başkan Çelik Mazbatasını Törenle Aldı, System.String[]
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyeleri Manisa Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. kez başkanlığa seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı. Manisa Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen mazbata törenine Başkan Çelik ve meclis üyeleri mazbatalarını Hakim Nuriye Özdemir Yılmaz ve Şehzadeler İlçe Seçim Kurulu Müdürü Selaattin Bozkurt'tan aldı. Mazbatayı aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP teşkilatlarına seçim boyunca verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Çelik, "Rabbim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel, hayırlı, başarılı hizmetler yapmayı nasip etsin. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Adliyesi'nde mazbatasını alan Başkan Çelik ve meclis üyeleri, daha sonra Şehzadeler Belediyesine geçti. Burada da vatandaşlar ve belediye personeli Başkan Çelik'i büyük bir coşku ile karşılayarak, tebrik etti. Başkan Çelik ve beraberindekiler çiçekler ve meşaleler ile karşılandı. Belediye önünde bir konuşma yapan Başkan Çelik, hayırlı hizmetler yapma temennisini dile getirerek, "Şehzadeler Belediyesi'nde hizmetler inşallah kaldığı yerden daha da hızını artırarak devam edecektir" dedi.

Yapılan duaların ardından Başkan Çelik, belediyeye geçerek burada tebrikleri kabul etmeye devam etti.

Mazbata törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in eşi Tülin Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:57 Kaynak: İHA
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