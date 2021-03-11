Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi - Son Dakika

Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi

11.03.2021 13:54
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi, System.String[]

Muaythai 1. Kademe Antrenörlük Uygulamalı Eğitim Kursu, bu yıl ilk kez Manisa'da düzenleniyor.

Muaythai 1. Kademe Antrenörlük Uygulamalı Eğitim Kursu, bu yıl ilk kez Manisa'da düzenleniyor. Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi'nce verilen eğitimlere 25 ilden 50 sporcunun katılırken, kursu ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, sporculara başarılar dileyerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Bu yıl ilki Manisa'da düzenlenen ve 25 ilden 50 sporcunun katıldığı Muaythai 1. Kademe Antrenörlük Uygulamalı Eğitim Kursu, Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi'nde başladı. Kursun Atatürk Spor Salonunda yapılan uygulama eğitimlerini Şehzadeler Belediye Başkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu Asbaşkanı Prof. Dr Aydın Şentürk, Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Spor Bakanlığı Sportif Eğitim Uzmanı Hülya Demirhan, Muaythai Manisa İl Temsilcisi Ahmet Engin Demirarslan ve Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ziyaret ederek, sporcular ile bir araya geldi. Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi Muaythai Eğitmeni Ediz Barış tarafından verilen eğitimleri izleyen Başkan Çelik ve beraberindeki heyet, daha sonra antrenörlük eğitimi alan sporculara hitap etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Eğitimden Sorumlu Asbaşkanı Prof. Dr Aydın Şentürk, federasyonun eğitim ve faaliyetlerinin her geçen gün daha da kaliteli hale geldiğini ve standartların yükseldiğini ifade ederek, bunda sporcuların da büyük çabası olduğunu söyledi. Kurslara çok talep olduğunu ve birçok ilin bu kursları düzenlemek istediğini kaydeden Şentürk "Ama Manisa bizim için her zaman farklı oldu, ev sahipliğini güzel yaptı. O nedenle 2021'in ilk kursunu Manisa'ya verdik. Hepiniz için hayırlı olsun" dedi. Sporculara hitap eden Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise şöyle konuştu: "Şehzadeler şehri Manisa'mıza hoş geldiniz. Sizleri Manisa'da misafir etmekten onur duyuyoruz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmamıza vesile olan federasyon yetkililerine teşekkür ediyoruz. Manisa olarak tüm branşlarda tüm etkinliklere kapımızı açtık. Bu faaliyetlerde bize görev düşmesi bizi mutlu ediyor. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Belediyemiz bize çok ciddi destek oluyor. İnşallah sizleri iyi ağırlamışızdır."

"Türk sporuna katkıda bulunacaksınız"

Manisa'da açılan kursa 25 ilden 50 sporcu katıldığını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra burada eğitim alan antrenörlerimiz gençlerimizi yetiştirecek. Spor son derece önemli. Bugün antrenörlük belgesi alacak 50 kişi demek binlerce gencin spor yapması demek, binlerce gencin sporla buluşması demek. Bu noktada yapılan bu çalışmayı önemsiyorum. Sizleri kutluyor tebrik ediyorum. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, internet başında daha fazla zaman geçirmelerinin önüne geçmek, beden ve ruh sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için onlara spor yaptırmak son derce önemli. Türk sporuna ve sporcularına katkıda bulunacaksınız. Yetiştirdiğiniz öğrenciler uluslararası yarışmalarda madalyalar alacak, Avrupa'nın göbeğindeki salonlarda İstiklal Marşımız çalacak, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanacak. Bizler de bundan gurur duyacağız." Yapılan konuşmaların ardından Başkan Çelik ve beraberindekiler, kursa katılan sporculara Şehzadeler Belediyesi'nin hediyelerini takdim etti. - MANİSA

Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi
Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi

Şehzadeler, Türkiye, Manisa, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çelik muaythai antrenörlerine başarılar diledi - Son Dakika Spor


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