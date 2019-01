Başkan Çelik, Sabah Erken Saatlerde Kent Ekmek'te İncelemelerde Bulundu

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından birisi olan Kent Ekmek, ürün çeşidini her geçen gün artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından birisi olan Kent Ekmek, ürün çeşidini her geçen gün artırıyor. Kent Ekmek, 8 grupta 24 farklı ürünle sofralarımıza geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sabahın erken saatlerinde Kent Ekmek Fabrikası'na giderek üretimi takip etti ve Kent Ekmek çeşitleri ile ilgili bilgi aldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geleneksel damak tadımızı en son teknolojiyle sofralarımıza getiren Kent Ekmek'te incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, üretimin her kademesini gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ürün çeşitlerini de inceleyen Başkan Çelik; ekonomik, besleyici, sağlıklı, kaliteli ve lezzetli ürünleri halka sunduklarını ifade ederek, 15 bin metrekare alanda 12 milyon TL'lik yatırımla 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip en modern ekmek üretim tesisini şehrimize kazandırdıklarını kaydetti.



8 GRUPTA 24 FARKLI ÜRÜN



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kent Ekmek'te teknolojinin son noktası olan modern tesislerde hijyenik ve el değmeden üretim yapıldığını söyledi. Kent Ekmek'te somun çeşitlerinin yanı sıra tost, roll, galeta, sandviç ve hamburger ekmeği çeşitlerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sekiz grupta 24 ekmek çeşidi ile sofralara ulaştıklarını kaydetti. Kent Ekmek'te un seçiminden üretim teknolojisine, her türlü hijyenden kalite politikasına kadar her unsur üzerinde titizlikle durduklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Tek gayemiz, halkımızın temel besin kaynağını en uygun fiyatla alması ve güvenle tüketebilmesi" dedi.



Kent Ekmek'te sade, tam buğdaylı, sarı buğdaylı ve tuzsuz somun çeşitleri, mini somun, sade ve tam buğdaylı tost ekmeği, çavdarlı, tam buğdaylı, tam tahıllı ve ruşeymli çeşit ekmek, sade, tam buğdaylı ve tuzsuz roll ekmeği, sade, tam buğdaylı, tam tahıllı, çeşnili ve ruşeymli galeta, tam buğdaylı ve sade sandviç ekmeği, tam buğdaylı ve sade hamburger ekmeği ve galeta unu gibi çeşitler bulunuyor. Kent Ekmek, halen 25 noktada satışa sunuluyor ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde sofralarımıza geliyor. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Acun Ilıcalı'nın Amcası, O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu!

Bolton'un '5 Bin Asker Kolombiya'ya' Notu Tartışma Konusu Oldu! Türkiye'yi de İşaretlediler

Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Deseni Gamalı Haça Benziyor

CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı