Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
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Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

28 dakika önce

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Dünya üçüncüsü olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Atakan Delikan'ı ağırlayarak, altınla ödüllendirdi.

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Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Dünya üçüncüsü olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Atakan Delikan'ı ağırlayarak, altınla ödüllendirdi.


Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Atakan Delikan, 65 ülkeden 850 sporcunun katıldığı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla Dünya üçüncüsü olarak başta ülkemiz olmak üzere Şehzadeler'e büyük sevinç yaşattı. Şampiyon sporcuyu, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, makamında ağırlayarak altınla ödüllendirdi. Şampiyon sporcuya ziyareti sırasında Muaythai Federasyon Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Muaythai İl Temsilcisi Mustafa Ören, Muaythai Antrenörü Yasin Çiftçi, Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Antrenörü Kaan Levent, Ulusal Muaythai Hakemi Abdulvahit Alagöz ve Muaythai Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış da eşlik etti. Elde ettiği büyük başarı nedeniyle genç sporcuyu tebrik eden ve çeyrek altınla ödüllendiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcumuz Atakan Delikan kardeşimizi elde ettiği büyük başarı nedeniyle tebrik ediyorum. Genç kardeşimiz bizlere, ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen Muaythai As Başkanı Şakir Bayramoğlu'na, Muaythai Manisa Temsilcimiz Ediz Barış'a Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetici ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Genç kardeşimize başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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