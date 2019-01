Başkan Çelik, Seçim Çalışmalarına Dualarla Başladı

Cumhur İttifakı adayı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmalarına ittifakın tarafları olan MHP ve AK Parti teşkilatları ile birlikte başladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkan Vekili Ahmet Nalbant ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ile birlikte Manisa'nın manevi mimarı olarak anılan Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi'nin kabrinin başında dua ederek seçim çalışmalarını başlattı. Başkan Çelik, duanın ardından Yiğitbaş Camii önünde vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Yiğitbaş Veli Cami önünde yapılan pilav hayrının ardından AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli'yi ziyaret eden Başkan Çelik'e, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkan Vekili Ahmet Nalbant ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten de eşlik etti.



Şehzadeler ilçesinde Cumhur İttifakının adayı olarak seçim çalışmalarına dualarla başladıklarının ifade eden Başkan Çelik, "Devletimizin bekası, milletimizin saadeti ve Şehzadeler'de yaşayan halkımızın layık olduğu hizmetleri almaya devam etmesi noktasında 31 Mart seçim kampanyamızın startını verdik. Görev yaptığımız 5 yıl süre zarfında vicdanımızı rahatsız edecek hiçbir işin içinde olmadık. Eksiden başladığımız bu yolculukta Şehzadeler ve Manisamızı ilklerle tanıştırdık. Şükürler olsun ki güzel eserler bırakarak gönüllere girdik. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de Şehzadeler'de büyük bir başarıya hep birlikte imza atacağız. Cumhur İttifakı olarak, Büyükşehir Belediyesi ve Manisa'nın 17 ilçesinde bizler kazanacağız. Bu azim ve gayretle de çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlerin yanında olacak olan tüm teşkilatlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile hizmetlerimizi ve birlikteliğimizin ne manaya geldiğini anlatarak büyük bir zaferi inşallah hep birlikte kazanacağız" dedi.



Yapılacak olan yoğun bir çalışma ile 31 Mart gecesi Manisa'da Cumhur İttifakı bayrağının dalgalanacağını ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "31 Mart seçimlerine doğru inşallah Cumhur İttifakıyla birlikte yol alıyoruz. Bizim Manisa'da 1 Büyükşehir ve 17 ilçe adayımız var. Her iki partimizin teşkilatları da bu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biz geçtiğimiz günlerde belediye başkan adaylarımıza bir toplantıda bir araya geldik ve seçim çalışmalarını masaya yatırdık. Cumhur İttifakı noktasında adaylarımız ve teşkilatlarımız her iki lidere de büyük bir saygı içerisindeler ve seçimlerde hepimiz büyük bir gayretle çalışacağız. Nasip olursa pazartesi günü Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cengiz Ergün'ü partimizde ağırlayacağız. Bu ziyarette istişarelerimizi yapıp yol haritamızı çizerek bir başlangıç yapacağız. Hemen sonrasında da sahalarda olacağız. Belediye başkan adaylarımız ve tüm teşkilat kurullarımız ile yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart gecesi inşallah bu çalışma ile Manisa'da Cumhur İttifakı bayrağını dalgalandıracağız" dedi.



Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Çelik ve beraberindekiler, parti önünde yoğun bir ilgi ile karşılandılar. Cumhur İttifakının adayı olarak Ömer Faruk Çelik'in yeniden adaya gösterilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Ahmet Nalbant, "AK Parti Şehzadeler İlçe teşkilatı olarak büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Şükürler olsun ki Şehzadelerimizin çalışkan ve güler yüzlü başkanı Cumhur İttifakının adayı olarak yeniden belediye başkanlığına aday gösterildi. Bugün değerli MHP İlçe Başkanı Şener Özten ile birlikte Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i teşkilatımızda ağırlıyoruz. Cumhur İttifakının ruhuna bağlı kalarak, tüm teşkilatımız ile birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Bu gayretle Manisa'da hem büyükşehirde hem de diğer ilçelerimizde Cumhur İttifakının bayrağını dalgalandıracağız" şeklinde konuştu.



Şehzadeler ilçesinde Cumhur İttifakı ile birlikte seçim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Biz söz değil, özde bir ittifak yaptık. Cumhur İttifakı yapay bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı bir menfaat pazarlığı değildir. Cumhur İttifakı bu toprakların bağımsızlığının tartışılamayacağının, ay yıldız bayrağın gönderde dalgalanacağının, birlikteliğinin ittifakıdır. Cumhur İttifakı beklentisiz ve çıkarsız vatanseverlerin bir araya geldiği bir ittifaktır. Biz inanıyoruz ki Manisa'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 17 ilçeyi de Cumhur İttifakı kazanacak ve büyük bir zaferi hep birlikte kutlayacağız. 5 yıl önce Rabbimizin takdiri halkımızın teveccühü ve sizlerin destekleri ile belediye başkanı seçildik. Eksiden çıktığımız bu yolda şükürler olsun ki güler yüzlü, temiz, çalışkan bir belediyeyi kurduk. 67 mahallemize kesintisiz hizmet götürdük. Bu şehirde belediyecilik adına ilkleri başardık. Doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşlarımıza hizmet ederek şehrimizde yaşayan insanlarımızın mutluluğunu temin ettik. İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde şehrimizde yaşayan her partiden vatandaşımız bu samimi yaklaşımımızın ve çalışmalarımızın karşılığında bizde desteklerini esirgemeyecekler ve yüksek bir oy oranı ile 31 Mart'ta büyük bir başarıya imza atacağız. Ondan sonra da herkesi kucaklayarak, herkese hizmet etme gayesi ile yolumuza devam edeceğiz ve yeni hizmetlerimizi de inşallah şehrimize kazandırarak, bu şehrin hizmetkarı olma yolunda hep birlikte yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



Seçim çalışmaları kapsamında gün boyu ziyaretlerini sürdüren Başkan Çelik ve beraberindekilerin son durağı MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı oldu. Ziyarette Cumhur İttifakı olarak seçim çalışmalarına birlik ve beraberlik içerisinde başladıklarını ifade eden MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, "Dün Ankara'da partimizin aday tanıtım toplantında Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı millet aklıdır. Bu düşünceyle Allah'ın izniyle bugün itibarı ile çalışmalara başladık. Bundan sonra da girilmedik ev sıkılmadık el bırakmadan yoğun bir şekilde çalışacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı Cumhur İttifakının ne olduğu tüm milletimiz görecektir Manisa'da. Rabbimin izniyle Büyükşehir Belediyesinde Cengiz Ergün'ü yine başkan yapacağız. Yine Şehzadeler ilçemizde de Şehzadeler'e çok hizmetler yapmış olan mevcut Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i başkan yapacağız. Bu dönem birlikte çalışacağız ve inanıyorum ki başarılı olacağız. Çalışmalarımıza ara vermeden yoğun bir şekilde devam edeceğiz" dedi.



Şehzadeler ilçesinde 2015 yılından bu yana kurulan birliktelikle ilçeye birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Rabbim çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta bizleri mahcup etmesin inşallah. Bugün Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan Adayı olarak kampanyamızı başlattık. Çok şükür 5 yıldan beri yüzümüzü ağartacak olan hizmetleri hep birlikte hayata geçirdik. Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa'da birçok ilkleri hayata geçirdik. Tüm bu hizmetlerimizde meclisimizde AK Partili meclis üyeleri ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri de her zaman yanımızda oldular, destek verdiler. Yapılan eserlerde ve hizmetlerde onların katkı ve destekleri her zaman oldu. Karaağaçlı Mahallemizde yapımını tamamladığımız rekreasyon ve piknik alanına merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in ismini verdik. Açılışında da MHP il ilçe teşkilatı ve milletvekilleriyle hep bir aradaydık. Bizim kucaklayıcı hizmet anlayışımız nedeni ile biliyorum ki MHP'li kardeşlerimiz bizi seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Ancak bugün böylesine bir birliktelik olduğu için güçlerimizi daha da birleştireceğiz. Daha iyi çalışarak daha fazla bir araya geleceğiz ve inşallah Manisa'da başta büyükşehir belediyesi olmak üzere, 17 içe belediyesini de kazanacağız ve 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakı olarak bizim olacak. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - MANİSA

