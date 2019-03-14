Başkan Çelik, Şehrin Farklı Bölgelerindeki Mini Terminalleri Tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin model alınacak projelerinden birisi olan 'Mini Terminaller Projesi' Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve sektörün temsilcilerinin katılımıyla tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin model alınacak projelerinden birisi olan 'Mini Terminaller Projesi' Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve sektörün temsilcilerinin katılımıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Çelik, Mini Terminal projesinin Türkiye ve dünyada bir ilk olduğunu söyledi.



Şehrin 6 farklı bölgesine yapılan Mini Terminaller Fuzuli Caddesi'ndeki Mini Terminal önünde gerçekleştirilen programla tanıtıldı. Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım programında bir konuşma yapan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, Kayseri'de 117 acente ve 53 servis aracı ile verilen hizmetin yerini Mini Terminallerin almasının çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Kiralar ve servis araçlarının maliyetiyle otobüs işletmeciliğinin sürdürülemez hale geldiğini ve havayoluna kayan yolcuları çekmek için maliyetleri daha da indirmek zorunda olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Medeni bir şekilde, şehre ulaşım kimliği kazandırmış 6 terminal artık sektörün ihtiyacını karşılıyor. Bu projeyle ulaşımda verimlilik arttı. Kayseri bu anlamda bir ilki yaptı. Sektörümüze çok büyük katkı sağlayacak ilk adımın atılması nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da konuşmasında, belediyelerin halkın hayatını kolaylaştırmak için var olduğunu belirtti. Gülsoy, projeyle halkla birlikte işletmecilerin de menfaatlerinin korunduğunu kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise görev sürelerinin sonuna kadar aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kendilerine verilen sorumluluğun farkında olduklarını ifade eden Başkan Çelik; "Önceki gün en önemli ulaşım yatırımlarımızdan birisi olan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Kayseri'nin ilk tüp geçidinin önce protokolünü imzaladık, ardından tanıtımını gerçekleştirdik. Dün gönül belediyeciliğinin önemli bir halkası olan ve ülkemizde örneği bulunmayan Engelsiz Çocuk Evi projemizin ikincisinin temelini attık. Bugün yine Türkiye'de ilk olan Mini Terminallerimizi ve bu terminaller vasıtasıyla vermiş olduğumuz hizmeti tanıtacağız. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelini atacağız. Gördüğünüz üzere saate bakıp mesai dolduranlardan değiliz. Son güne ve son saate kadar şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 4 yıl içinde ulaşım alanında yaptıkları yatırımları dile getiren ve Mini Terminallerin de bu yatırımlar arasında olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Mini Terminal modelinin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım bu arada söze girdi ve projenin dünyada da ilk olduğunu kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, model alınacak bir proje yaptıklarını belirterek, bu projenin hem kamu hem otobüs işletmecilerine hem de vatandaşa fayda sağladığını söyledi. Fuzuli Cadde'sinin yanı sıra Yoğunburç, Talas, Yeşil Mahalle, Beyazşehir ve Belsin'de mini terminaller bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, terminal içerisinde otobüs firmalarının yazıhaneleri, Kent Ekmek büfeleri ve ödeme noktalarının da bulunduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Fuzuli Caddesi'nde bulunan Mini Terminal katılımcılar tarafından gezildi. - KAYSERİ

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