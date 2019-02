Başkan Çelik: 'Şehzadeler'de Gönül Belediyeciliğini Tesis Ettik'

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında başlattığı sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında başlattığı sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Kızılay'ı ziyaret eden başkan Çelik Cumhur İttifakı için destek istedi.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 31 Mart seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Çelik Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Başkanı Recep Çınar ve Kızılay Başkanı Cemal Kahraman'ı ziyaret ederek, Cumhur İttifakı için destek istedi. Ziyaretlerde Başkan Çelik'e AK Parti İlçe Başkanvekili Veysel Neze ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten eşlik etti.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in vatandaşın sevgisini kazandığını belirten Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar, "Başkanımızı kutluyorum yeniden aday gösterilmesi nedeniyle mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah sandıktan da yüzünün akıyla çıkmayı nasip etsin. Türkiye'de bir ittifak söz konusu Cumhur ittifakı var. Cumhur ittifakı ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapmıştır. Bundan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin inşallah. İnşallah güzel bir netice elde edilir. Manisa Şehzadeler'e geldiğimizde ise değerli başkanımız halkın içerisinde olan çok güzel halkta karşılığı olan bir başkan belediye başkanları genelde sevilirler ancak bulundukları görev nedeniyle sevmeyenlere de olur. Bu doğrultuda değerli belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik halk tarafından gerçekten sevilen bir insan. Rabbim hayırlı etsin inşallah" dedi.



Şehzadeler Belediye Başkanının her zaman Kızılaya destek olduğunu ifade eden Kızılay Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ise şunları söyledi: "Ömer başkanımızınyapmış olduğu yatırımlar bellidir, yaptı yaklaşımlar bellidir. Kızılay tarafından sevilen bir insandır bizim için değerlidir. Biz Kızılay olarak hizmetlerimize devam ediyoruz birlikte birçok projeye imza attık. Bize her projemizde imkanlar ölçüsünde destekleri olmuştur. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak kendisini destekliyoruz."



Şehzadeler Belediyesinin kurulduğu 2014 yılından bu yana gönül belediyeciliğine en güzel örnek olduğunu ifade eden Başkan Çelik ziyaretlerde yaptığı konuşmasında, "Çok şükür 5 yıllık görev yaptığımız süre içerisinde yüzümüzü kızartacak başımızı eğecek herhangi bir yanlışın içerisinde bulunmadık. Bugüne kadar alnımızın akıyla, bu şehre kamunun imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hizmet etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin, gece, gündüz demeden çalıştık. Bir taraftan bir belediye kurduk diğer taraftan 67 mahallemize kesintisiz bir şekilde hizmet götürdük. Manisamıza kalıcı birçok eser kazandırdık. Bunları yaparken de hiçbir insan ayrımı yapmadık herkesi kucakladık. Hiç kimsenin siyasi görüşü ve memleketine bakmaksızın Şehzadeler de her bir vatandaşımızı bu şehrin birinci sınıf vatandaşı kabul ederek en iyi hizmete layık olduğuna inanarak çaba ve gayret sarf ettik. Bugün de gönül rahatlığı içerisinde, vicdan rahatlığı içerisinde, 5 yıl boyunca yaptıklarımızı anlatıyor, önümüzdeki dönem ile ilgili heyecanlarımızı ve projelerimizi ziyaretlerimizde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Biz 31 Mart'ta Cumhur ittifakında Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cengiz Ergün'e ve 17 ilçede ilçe belediye başkan adaylarımızı destek istiyoruz. Şehzadeler'de diyoruz ki; Biz 5 yıldır durmadan samimi bir şekilde çalıştık. Herkesin ve her kesimin başkanı olduk, Belediyesi olduk kimseyi siyasi görüşünden verdiği oy'dan dolayı dışlamadık. Şehzadeler'de yaşayan 171 bin vatandaşımıza hizmet ettik iyi günde kötü günde halkımızla birlikte olduk. 5 yıl önce vermiş olduğumuz bir söz vardı. İlk işimiz gönüllere girmektir. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiledik. Hamdolsun Şehzadeler'de gönüllerin başkanı olarak anılmak bizim için en büyük paye olmuş oldu. Bu sıfatı da hemşehrilerimiz bize yüklediler. İnanıyorum ki, yeni dönemde hem Cumhur ittifakını oluşturan AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerin, hem de farklı siyasi görüşlere sahip olup da bizim kucakladığımız vatandaşlarımızın desteği ile büyük bir çoğunlukla büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Rabbim Şehzadeler için Manisamız için ve ülkemiz için hayırlı olanı nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı. - MANİSA

