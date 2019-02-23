Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik, Spor Malzemesi Dağıtım Törenine Katıldı

Başkan Çelik, Spor Malzemesi Dağıtım Törenine Katıldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik basketbol, voleybol ve futbol takımlarına spor malzemeleri dağıtım törenine katıldı.

Başkan Çelik, Spor Malzemesi Dağıtım Törenine Katıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik basketbol, voleybol ve futbol takımlarına spor malzemeleri dağıtım törenine katıldı.

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen spor malzemeleri dağıtımına Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Reşit Memiş, Dr. Ethem Bahri Anlı ve kurum amirlerinin katılımıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından gönderilen spor malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Çelik, "Öğrencilerimizin Beden Eğitimi ve Spor derslerini daha verimli geçirmeleri ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesine öncülük etmek için okullarımıza, futbol, voleybol, basketbol ve buna benzer birçok ekipman dağıtıyoruz, en önemli yatırımı geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz inşa edecektir. İlçemizde her dalda ve her branşta sporu desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:14 Kaynak: İHA

Spor
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