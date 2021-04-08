Başkan Çelik'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi - Son Dakika

Başkan Çelik'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi

08.04.2021 13:49
Başkan Çelik'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye şirketi Şehzadeler Mühendislik AŞ. banka ile Maaş Promosyon Anlaşması kapsamında 568 şirket personeline 4 bin 50 TL maaş promosyonu ödeneceğinin müjdesini verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye şirketi Şehzadeler Mühendislik AŞ. banka ile Maaş Promosyon Anlaşması kapsamında 568 şirket personeline 4 bin 50 TL maaş promosyonu ödeneceğinin müjdesini verdi.

Şehzadeler Belediyesi şirketi Şehzadeler Mühendislik AŞ. ile maaşların alındığı banka arasında şirket çalışanları için maaş promosyon anlaşması imzalandı. Buna göre belediye şirketine bağlı çalışan 568 personele 4 bin 50 TL promosyon ödenecek. Belediye personellerine müjdeyi duyuran Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle dedi; "Belediye şirketimiz Şehzadeler Mühendislik AŞ.'de görevli 568 şirket personelimizi kapsayan ve 1 Mayıs 2021 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak 5 yıllık maaş promosyon anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre banka mayıs ayı içinde kişi başı 4 bin 50 TL promosyon ödemesi yapacaktır. Ödemeler personelin banka hesabına yapılacaktır. Yapılan anlaşmaya göre banka anlaşma süresince bankacılık işlemlerinden dolayı (havale, eft vb.) personellerimizden herhangi bir masraf almayacak, personellerimizin hesaplarından hesap işletim ücreti veya ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacak, anlaşma tarihinden itibaren bankaya ait kredi kartlarından yıllık kart ücreti alınmayacak"

"Hayırlı olsun"

Anlaşmanın yapılmasında emeği geçen belediye ve banka temsilcileri ile Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil'e teşekkür eden Başkan Çelik, "Göreve geldiğimiz günden beri 'Biz büyük bir aileyiz' diyor ve bu ailenin her bir ferdinin haklarını koruyoruz. Uzun pazarlıklar sonucunda işçilerimiz için en yüksek promosyon bedelini veren banka ile anlaşmaya varıldı. İşçilerimize hayırlı olsun. İnşallah mesai arkadaşlarımız bu promosyon ile daha bir motive olacak, Şehzadeler halkına hizmet ederken çaba ve gayretlerini canlı tutacaklardır." şeklinde konuştu. - MANİSA

Başkan Çelik'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi

Ömer Faruk Çelik, Türk Lirası, Şehzadeler, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çelik'ten belediye çalışanlarına promosyon müjdesi - Son Dakika


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