Başkan Çelik'ten Belediye Personeline Duygusal Veda

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, personel yemekhanesinde çalışanlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, personel yemekhanesinde çalışanlarla bir araya geldi. Başkan Çelik, yaptığı veda konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğle yemeğini personel yemekhanesinde yedi. Sıraya girip yemeğini kendisi alan Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir personeliyle birlikte yemek yedi, sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Çelik, 4 yıllık görevi süresince mesai arkadaşlarıyla sahada ya da çalıştıkları birimde sık sık beraber olduklarını söyledi. Veda cümleleri sırasında zor anlar yaşayan Başkan Çelik, "Bu şehre hep birlikte hizmet ettik. Yaptığımız her işte sizlerin emeği var. Bundan sonra da huzurlu ve sağlıklı bir şekilde hizmet etmenizi diliyorum. Rabbim hepinizin, yolunu, bahtını açık etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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