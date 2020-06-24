Başkan Çelik'ten deprem uyarısı - Son Dakika

Başkan Çelik'ten deprem uyarısı

Manisa'nın deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların oturdukları binaların deprem analizini yaptırması gerektiğine dikkat çekerek, "Binamız sağlam değilse Allah korusun, olası bir depremde orası bizim mezarımız olur.

Manisa'nın deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların oturdukları binaların deprem analizini yaptırması gerektiğine dikkat çekerek, "Binamız sağlam değilse Allah korusun, olası bir depremde orası bizim mezarımız olur. Tedbir almamız, binalarımızı yenilememiz lazım. Bu noktada da önümüze çıkan kentsel dönüşüm fırsatlarını değerlendirmemiz gerekir." dedi.

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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, katıldığı bir televizyon programında vatandaşlara deprem uyarısında bulundu. Manisa'nın deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Başkan Çelik, "Bir belediye başkanından öte, bu şehrin bir evladı olarak şunu ifade etmek istiyorum; deprem kuşağındayız ve her tarafta depremler var. Herkesin kendi oturduğu binanın deprem analizini yaptırması lazım." şeklinde konuştu.


Oturulan binanın sağlam olmaması halinde olası bir depremde vatandaşın mezarı olabileceğine dikkat çeken Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben mutfağımı yaptırdım, içeride yeni dekorasyon yaptırdım dememek lazım. Binamız sağlam değilse Allah korusun olası bir depremde orası bizim mezarımız olur. Tedbir almamız lazım, binamızı yenilememiz lazım. Bu noktada da önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor, aksi takdirde hep birlikte üzülüyoruz. Vatandaşlarımızda bu noktada bir duyarsızlık olduğunu üzülerek görüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Herkes binasının deprem analizini yaptırsın. ve nihayetinde de bir çürük söz konusu ise hızlı bir şekilde dönüşümüyle ilgili de kararlarını alsınlar."


"Dönüşüm fırsatı geldiğinde kaçırmamak gerekir"


Depremlerde can kayıplarının fazlalılığının, depreme dayanıksız binalarda oturmaktan kaynaklandığını hatırlatan Başkan Çelik, "Dış cephenin güzel olması, mutfağın en güzelinin bulunması bizi korumaz, kurtarmaz. Bizim binamız iyidir müteahhit iki torba çimento fazla atmıştı gibi söylemler bilimsel değil, doğru söylemler değil. En doğrusu, analiz yaptırmaktır. Bina sağlamsa başüstüne, yok değilse hızlı bir şekilde bu binayı vatandaşlarımızın yenilemeye yönelik çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. Kentsel dönüşüm fırsatı geldiğinde de bunu kaçırmamak gerekir." şeklinde konuştu. - MANİSA

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:31 Kaynak: İHA

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