Başkan Çelik'ten 'enflasyon farkı' açıklaması

Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD Sendikası olarak enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini söyledi.

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, AFAD Sendikası olarak enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini söyledi.



Enflasyon farkıyla ilgili bir açıklama yapan Ayhan Çelik, temmuz maaş zam oranının yüzde 5 artı enflasyon farkının ise yüzde 1,01 olarak belirlendiğini söyledi. Çelik, "Enflasyon oranında zam maalesef memurlar için kazanım olmamaktadır. Memurun alım gücü her geçen gün düşmeye devam etmektedir. Temmuz ayından itibaren maaşlardaki vergi yükü daha da artacaktır. Bu nedenle enflasyon farkı artı maaş zammı şeklinde bir düzenleme zorunluluktur ve maaşlardaki vergi yükünün azaltılması amacıyla gelir vergisi oranını yüzde 10 sabitlenmesi gerekiyor" dedi.



Enflasyon farkının aylık olarak AFAD çalışanlarının maaşlarına yansıtılması gerektiğini ifade eden AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, "Artık toplu sözleşme masasında alınan kararlarda AFAD Çalışanları Sendikası olarak talebimiz, enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir ücret istiyoruz. Devlet memurlarının yıllık zam ve tazminatları, kanunen yetkili sendika ve konfederasyonları ile işveren heyetinin katılımıyla gerçekleşen toplu sözleşme masasında varılan mutabakatla veya hakem heyetinin verdiği karar ile belirlenir. 2017 yılı toplu sözleşme masasında varılan mutabakat gereği hakem heyetine gitmeye bile gerek duyulmamıştır. Memurlara 2018 yılı için yüzde 4 artı yüzde 3,5 zam verilmesine, 2019 yılı için yüzde dört artı yüzde 5 oranında zam verilmesi ve enflasyon farkının zam oranının üzerinde olması durumunda ise enflasyon farkı verilmesi hususunda sözleşme imzalanmıştı. Ancak, enflasyon farkının 6 aylık dilimler halinde hesaplanması ve 6 ay sonra maaşlara yansıtılması memur maaşlarının enflasyon karşısında ezilmesine ve erimesine neden olmaktadır. Memurların aldığı ücretle zaten geçinemediği, çarşı pazar masraflarının ikiye katlandığı; kira, eğitim ve sağlık ücretleri gibi her kalemde ücret artışlarının yapıldığı, elektrik, su ve doğalgaza yapılan zamların yüzde 30'ları geçtiği bir ortamda, memurların kredi ve kredi kartı sarmalına alındığı ve kamu çalışanlarının her ay ödeme açığı verdiği bir ortamda enflasyon farklarının 6 aylık dilimler değil, aylık ödenmesi gerekmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde 'ücretlinin/işçinin ücretini alın teri soğumadan ödeyin!' diye buyurmuştur. Kamu çalışanları niye enflasyon farkını almak için 6 ay bekletiliyor. 1 milyon kamu çalışanının üye olduğu sendika ve konfederasyonlar neden uyuyor? Bu sendikalara üye olan kamu çalışanları neden sessiz? Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) olarak gerçekleri söylemekten çekinmeyeceğiz" diye konuştu.



"3600 vaadi daha fazla gecikmeden yerine getirilmelidir"



3600 ek gösterge konusundaki misyonun yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "Hükümetten, 3600 ek göstergenin kapsamının başta AFAD çalışanları olmak üzere daha fazla kamu görevlisini mutlu edecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Meslek grupları bazlı değil, memnuniyet katsayısını arttıracak, tüm kamu görevlileri için beklentiyi karşılayacak bir çalışma yapılmalı ve bu çalışmanın daha fazla gecikmeden yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu itibarla; tüm kamu çalışanlarına ödenecek 'enflasyon farkıyla ilgili düzenlemenin memur maaşları enflasyonun gerisinde kaldığı takdirde aradaki fark takip eden ayın 15'inde 1 puan refah payı ilave edilmek suretiyle ödenir' şeklinde değiştirilmesi durumunda kamu çalışanlarının bir daha toplu sözleşme masasına zam pazarlığı için oturmasına gerek kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

