Başkan Çelik'ten kongrelerini tamamlayan siyasi partilere ziyaret - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kısa süre önce ilçe kongrelerini yaparak yeni yönetimlerini oluşturan İYİ Parti, CHP ve MHP'yi ziyaret ederek, göreve seçilen ilçe başkan ve yönetimlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti, CHP ve MHP, Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde kısa bir süre önce kongrelerini yaparak, yeni başkan ve yönetimlerini oluşturdu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de her üç partiyi ziyaret ederek, ilçe başkanları ile yönetimlerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Çelik ilk olarak CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve yönetimini ziyaret etti. Gürtunca ve yönetimi ile bir süre görüşen Başkan Çelik daha sonra sırasıyla İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik ve İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan ve yönetimleri ile bir araya geldi. Başkan Çelik burada da hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Çelik'in son durağı ise Cumhur İttifakı Ortağı MHP'nin Şehzadeler İlçe Teşkilatı oldu. MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve yönetimiyle bir araya gelen Başkan Çelik, Başkan Şener ve yönetimiyle bir süre sohbet etti iyi dilek ve temennilerini iletti. - MANİSA