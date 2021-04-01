Başkan Çelik'ten Kütüphaneler Haftasında 'Millet Kıraathanesi' müjdesi - Son Dakika

Kütüphaneler Haftası kapsamında Şehzadeler Belediyesi Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, öğrencilere kitap hediye ederek, bir de yeni bir Millet Kıraathanesi'nin müjdesini verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Şehzadeler Belediyesi Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi'nde ders çalışıp sınavlara hazırlnana öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere kitap armağan eden Başkan Çelik, bir de müjde verdi. Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi'nden yararlanan öğrenciler arasında hukuk fakültesi kazananlar olduğunu hatırlatan Başkan Çelik "İnanıyorum ki bu kardeşlerimiz de istedikleri bölümleri kazanacaklar. Çok başarılı bir şekilde eğitim hayatlarına devam edeceklerdir. Bu vesileyle tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tüm kitapseverlerin Kütüphaneler Haftasını kutluyorum. Ayda en az bir kitap okumalıyız. Okursak bilgi sahibi ve güçlü oluruz. Biz medeniyetimizdeki başarıları kitap okumaya, bilgi sahibi olmaya borçluyuz" dedi.

Şehzadeler Belediyesi olarak tarihi Kurşunlu Han'da bir Millet Kıraathanesi oluşturduklarını hatırlatan Başkan Çelik yeni bir Millet Kıraathanesinin daha müjdesini verdi. Başkan Çelik "Eski Adliye Lojmanlarının olduğu yerin tahsisini Milli Emlak'tan aldık. Projemiz tamamlanmak üzere. Birkaç aya kadar da ihalesine başlayacağız. Orada çok güzel, daha büyük bir Millet Kıraathanesi yapacağız. Daha çok gencimiz gelip orada kitap okuyabilecek. Bu Millet Kıraathanesini Şehzadeler halkının hizmetine sunmayı hedefliyor, bunun için çalışıyoruz. Bu müjdeyi de Kütüphaneler Haftası vesilesiyle vermiş olalım" dedi.

Başkan Çelik, daha sonra Şehzadeler Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne geçerek buradaki minikler ile bir araya geldi. Minik öğrencilerin Kütüphaneler Haftası etkinliklerine katılan Başkan Çelik, onlara çeşitli kitaplar hediye etti. - MANİSA