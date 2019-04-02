Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'ten Miraç Kandili Mesajı

Başkan Çelik'ten Miraç Kandili Mesajı

1 saat önce

AFAD Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ayhan Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çelik'ten Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
AFAD Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ayhan Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Genel Başkan Çelik, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Çelik, "İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili'ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Miraç Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Miraç; birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi içinde barındıran mübarek gecelerimizden birisidir. Miraç bir yükseliştir. Sevgili Peygamberimizin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nde hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak için iyi bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı bilmeli ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir gecede Allah'tan bağışlanma dilemeli, küsler barışmalı, kırgınlıklar giderilmelidir. Mübarek üç aylar içerisinde idrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diler, birliğimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:19 Kaynak: İHA

AFAD, Miraç Kandili, Güncel
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