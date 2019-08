Başkan Çelik'ten sokak hayvanları için anlamlı çağrı

Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , sokaktaki canlar için her kapının önüne bir kap su ve yemek bırakılması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Çelik, "Bu şehirde bizlerle birlikte yaşayan sokak hayvanları var. Onlar da can taşıyor, onların da suya ve yemeğe ihtiyaçları var. Ancak onlar ihtiyaçlarını bizler gibi dile getiremiyor. Bizim onları da düşünmemiz gerekiyor." dedi.Seçildiği günden bu yana Şehzadeler'de yaşayan tüm canlılar için çalışmalar yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , sıcak geçen yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak onlar için vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Çelik, sokak hayvanları için her kapının önüne onlar için bir kap su ve yemek bırakılmasını istedi. Başkan Çelik, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar şehrimizde yaşayan tüm canlılara hizmet etmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede göreve gelir gelmez parklarımıza yem ve su kapları monte etmiştik. Ardından ilçemizdeki kuşlar yuva yapabilsinler, sağlıklı şartlarda yaşayabilsinler diye bin adet kuş yuvasını şehrimizin çeşitli yerlerinde ağaçlara monte etmiştik. Bununla da yetinmeyerek kedi evleri yaptırdık. Yaptırmış olduğumuz bu kedi evlerini de uygun olan ve talep edilen yerle yerleştirdik. Kedilerimiz hem şiddetten hem de elverişsiz hava koşullarından korunup sağlıklı bir şekilde yaşayabilsinler diye. Bildiğiniz gibi sıcak bir yaz mevsimi yaşıyoruz. Bu şehirde bizlerle birlikte yaşayan canlılar var. Onlar da can taşıyor, onların da suya ve yemeğe ihtiyaçları var. Ancak onlar ihtiyaçlarını bizler gibi dile getiremiyor, bizim kadar da rahat bir şekilde ihtiyaçlarına ulaşamıyorlar. Bizim onları da düşünmemiz gerekiyor. Hemşehrilerimizden özellikle istirham ediyorum. Sokaktaki dostlarımız için iş yerlerimizin, evlerimizin önüne bir kap su ve yemeklerimizden koyalım ki kuşlar, köpekler ve kediler istifade edebilsin." dedi. - MANİSA