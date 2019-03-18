Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'ten Vatandaşlara 2 Bin Türk Bayrağı

Başkan Çelik'ten Vatandaşlara 2 Bin Türk Bayrağı

1 saat önce

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle vatandaşlara 2 bin adet Türk Bayrağı dağıttı.

Başkan Çelik'ten Vatandaşlara 2 Bin Türk Bayrağı, System.String[]
Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle vatandaşlara 2 bin adet Türk Bayrağı dağıttı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Merkez Kavşağı Cumhur İttifakı Seçim Çadırı önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 2 bin adet Türk Bayrağı hediye etti. Bayrak dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, etkinlikte şehitlerimiz için dualar edildi.

Türk milletinin 104 yıl önce vatan için Çanakkale'de hep birlikte savaştığını ifade eden Başkan Çelik, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle burada bir araya toplandık. İnşallah ebediyete kadar dalgalanacak olan binlerce Türk Bayrağını vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çanakkale'de destanlar yazan bir ecdadın torunlarıyız. En zor dönemimizde yokluklar içerisinde tüm süper güçlerin, her türlü teknolojik imkanları ile bir araya gelerek üzerimize geldikleri bir dönemde, Çanakkale'yi geçilmez kılan, 250 bin şehit veren, o dönemde bazı liselerin mezun bile verememesine sebebiyet veren, milletçe vatan savunması için Çanakkale'ye giderek, bedeller ödendiği destanın adıdır, Çanakkale. Şehitler verdik, toprağı kanlarımız ile suladık ancak Çanakkale'yi geçilmez kıldık. Bu cennet vatanı istila etmek isteyen sömürgecilere vermedik. En zor zamanlarımızda milletçe bir araya gelerek bunu başardık. Dün ülkemize açık bir şekilde saldıranlar, bugün terör örgütlerini maşa olarak kullanarak saldırmaya çalışıyorlar. Kültürel ve ekonomik olarak saldırıyorlar. Ancak küresel hainler bilmiyorlar ki, bin yıl boyunca bu topraklarda onların ataları ile birlikte oldukları ne kadar grup varsa hepsi üzerimize geldi, ancak hiçbirisi başarılı olamadı. Biz bu cennet vatanda bizi gömmek için gelenlerin mezarlarını kazdık. Bundan sonra bu cennet vatanda hainler üzerimize ne şekilde gelirlerse gelsinler, Türkiye'yi kutlu yürüyüşünden alıkoyamayacak ve bizi bölemeyecekler. Yeter ki birliğimiz, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı münasebeti ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi. Etkinlikte Başkan Çelik'in yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi adayları da yer aldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Şehzadeler, Güncel
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