Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı - Son Dakika

Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı

Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Manisa'da ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu ziyaretin ardından elde etikleri kazanımlar ve yatırım müjdelerini belediye meclis üyeleri ile paylaştı.

Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Manisa'da ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu ziyaretin ardından elde etikleri kazanımlar ve yatırım müjdelerini belediye meclis üyeleri ile paylaştı.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Meclisinin Haziran Ayı Toplantısında belediye meclis üyelerine kentsel dönüşümle ilgili sunum yaptı. Başkan Çelik, "Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Manisa'mızı ziyaret etti. Manisa Valiliğinde gerçekleştirdiğimiz İl Değerlendirme Toplantısında kendilerine Şehzadeler Belediyesinin projeleri hakkında bir sunum yaptık ve projelerimiz için bakanlığımızın desteğini talep ettik. Toplantı neticesinde yatırımlarımız için bakanlığımızın desteklerini aldık" dedi.


Kentsel dönüşüm başlıyor


6 yıldır üzerinde büyük emek harcadıkları kentsel dönüşüm için bakanlığın desteğini aldıklarını müjdeleyen Başkan Çelik şöyle konuştu: "Şehzadeler Belediyesinin Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği ve bu uğurda 6 yıldır emek harcadığı kentsel dönüşüm projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan onay aldı. Daha önce acaba burada imar düzenlemesi yapıldıktan sonra farklı bir yolla dönüşüm yapabilir miyiz diye düşünmüştük ancak gördük ki bölgenin fiziki durumu buna müsaade etmiyor. Kot farkı ve bazı parsellerde çok sayıda hissedarın olması bu şekilde bir çalışma yapılmasına engel oluyor. Bakanlığımız 250 milyon sübvanse ile buradaki dönüşüm projesine destek olacak. Bölgedeki vatandaşlarımızın ekonomik durumunu dikkate alarak bakanlığımızdan buradaki metrekare birim fiyatlarının düşürülmesini de vatandaşlarımız adına talep ettik. Bakanımız buna sıcak baktı ve 3 bin TL olan metrekare birim fiyatı 2 bin 500 TL'ye düşürüldü. Bölgede 1711 hak sahibi bulunuyor. Yaklaşık 36,5 hektarlık alanda 3 etap halinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Hemen vatandaşlarımız ile görüşmelere başlayacağız, yıl sonuna kadar da ilk aşamada 600 konutun inşasına başlayacağız. En kısa sürede de tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz."


Çeşnigir Cami ve Kurşunlu Han kamulaştırma çalışmaları


Tarihi Çeşnigir Cami ve Kurşunlu Han etrafında gerçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çelik, "Biz göreve geldiğimizde bir sorunu kucağımızda bulduk. Tarihi Çeşnigir Camisinin etrafında riskli binalar vardı. Buradaki evler yıkılıp yenileri yapılmak istendiğinde bölgeye verilen iki kat imar izni nedeniyle vatandaşlarımız mağdur olacaktı. Biz de bu durumu Sayın Bakanımıza ilettik. Bakanlığımız vatandaşların yaşayacağı mağduriyeti dikkate alarak buradaki binaların kamulaştırılması için 5 milyon TL hibe, 5 milyon TL'de kredi desteğinde bulunmayı kabul etti. Bölgedeki binaların kamulaştırmalarını yaparak, burayı bir meydan haline getireceğiz. Tarihi Kurşunlu Han'ın da etrafında da tarihi yapının siluetine zarar veren yapılar bulunuyor. Kimi konut alanı kimi çatısı yıkılmış depo alanı. Bölge imarda yeşil alan olarak görünüyor. Vatandaşlarımız imar durumu nedeniyle evlerini ya da depolarını satamıyor, ipotek veremiyor, tadilat yapıp kullanamıyor. Bu yapıların da kamulaştırılması için bakanlığımız ile birlikte bir çalışma başlatıyoruz. Bakanlığımız bunun için de 1 milyon TL hibe, 1 milyon da kredi desteği verecek." şeklinde konuştu.


Sosyal konut projeleri


Başkan Çelik Şehzadelere TOKİ aracılığıyla yapılacak sosyal konut projeleri hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi; Başkan Çelik şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında ilçemize Sancaklıbozköy'de 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacağını daha önce duyurmuştuk. Bu proje kapsamında hak belirleme kuraları 17 Haziran'da saat 13.00'da korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek. Konutların inşaası da en kısa sürede başlayıp, tamamlanacak ve konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca yapılacak bu 1. etap sosyal konutların hemen yanındaki alanda 2. etabı da hayata geçirmek istiyoruz. 800 konutluk projemizin planlama çalışmalarına da başladık. Projelerimize verdikleri destek için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a; hizmet ve projelerimizde her zaman yanımızda yer alarak destek ve katkılarını esirgemeyen AK Parti Manisa milletvekillerimize şahsım ve Şehzadeler halkı adına teşekkür ediyorum." - MANİSA

Murat Kurum, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi         
15:56
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı 9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı         
14:25
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz         
14:16
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı         
14:13
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı         
14:10
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı         
14:05
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı         
14:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 17:15:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]