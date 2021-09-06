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Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti - Son Dakika

Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti

06.09.2021 11:16
Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Bilal Demir ve Fatih Baybatur ile birlikte, Şehzadeler Belediye Zabıta Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi. Tüm zabıtaların haftasını kutlayan Başkan Çelik, zabıtanın belediyenin görünen yüzü olduğuna dikkat çekerek, "Düzenin sağlanması, insanların sağlığının korunması, vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışıyorlar. Tabi ki pandemi süreci ile birlikte yükleri ve sorumlulukları daha da arttı. Çıkan bütün genelgelerin ilçemiz sınırlarında tatbiki noktasında zabıtamız da diğer kolluk kuvvetleriyle gece gündüz çalıştı. Pandeminin en yoğun olduğu süreçlerde kendi sağlıklarını, hayatlarını riske atarak, pazar yerlerindeki marketlerdeki denetimlerden vefa sosyal destek ekiplerine kadar her alanda vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için büyük bir özveriyle çaba ve gayret sarf ettiler. Mesai mefhumu dinlemediler. Ben başta ilgili başkan yardımcımız, zabıta müdürümüz, amirimiz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah sağlık ve afiyet içerisinde, uzun yıllar, güzel güzel hizmet edebilmeyi nasip etsin. Allah her türlü kötülükten korusun. Çünkü kolay değil. Zabıtamız her türlü insanla muhatap olan bir birimimiz. Riskli bir alan. Ama tüm buna rağmen özveriyle, vatan aşkıyla millete hizmet sevdasıyla çalışmaya gayret eden, tatlı dili ve güler yüzünü eksik etmeyen, cezayı en son seçenek olarak kabul ederek vatandaşlarımızın kurallara riayet etmelerini uyararak sağlamaya çalışan bir ekibimiz var. Haftalarını bir kez daha kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti
Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti
Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti
Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti

Zabıta Müdürlüğü, Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çelik zabıta ekibini kutlayıp, teşekkür etti - Son Dakika


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