Başkan Cemil Deveci: "Hayatımın en acılı gününü yaşadım" - Son Dakika

Atakum Belediye Meclisi, geçen cuma meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden temizlik işçileri Kenan Demir ve Halim Türk'ü dua ve saygı duruşu ile andı.

Hayatının en acılı gününü yaşadığını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kaybettiğimiz her iki arkadaşımızın ailelerinin sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. Yasal olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Dilerim bu son kazamız olur, bir daha böyle bir kaza yaşamayız" dedi.

Atakum Belediyesi'nin geçen cuma günü meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren işçiler Kenan Demir ve Halim Türk, Belediye Meclisi'nin Ocak ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci oturumunda anıldı. Saygı duruşu ile başlayan oturumda merhum işçiler için dua edildi. Geçen cuma hayatının en acılı gününü yaşadığı belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Çalışma arkadaşlarımız Kenan Demir ve Halim Türk'ü kaybettiğimiz kazanın ardından hayatımın en acılı gününü yaşadım. Bir annem vefat ettiğinde bu kadar üzüldüğümü hatırlıyorum. Cuma günü rahmetli Kenan Demir'in cenazesinde 21 günlük çocuğu annesinin kucağında ve 4 yaşındaki kızı da elini tutuyor, babası defnediliyor. 'Babamın mezarına çiçek dikeceğim' diye annesiyle konuşuyor. Defin işlemi bittiğinde babasının mezarına özenle çiçekler dikiyor, su döküyor. Herkes perişan oldu. Konuyla ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor. Atakum Belediyesi de idari soruşturma açacak. Belediyenin, çalışanın veya başka birisinin nerede, ne kusuru varsa ortaya çıkaracağız, kimsenin hakkını kendimde de Atakum Belediyesi'nde de bırakmam. Kaybettiğimiz her iki arkadaşımızın ailelerinin sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. Yasal olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Dilerim bu son kazamız olur, bir daha böyle bir kaza yaşamayız" ifadelerini kullandı.

Yaralı işçilerin durumları hakkında bilgi veren Başkan Deveci, "Yaralılarımızdan Enes Şen'in leğen kemiğinde kırık var. İç kanama kuşkusu olduğu için birkaç gün içerisinde ameliyat olacak. Sürücümüz Sedat Uzuner'in başında, yüzünde çizikler var o yüzden gözlem altında tutuluyor. Bugün ya da yarın taburcu edilebilir. Onun dışındaki diğer arkadaşlarımızda ise çarpmadan dolayı ufak tefek ezikler var ama hiçbirisinin hayati tehlikesi yok. Hepsi taburcu edildi ve evlerinde tedavi görüyorlar. Dilerim son acımız, son kazamız olur. Allah dualarımızı kabul eder" dedi.

"Dik yokuşlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

Kazanın meydana geldiği caddenin belediye araçlarınca kullanılmaması kararı aldıklarını, diğer sürücüleri uyarmak için de önlem alacaklarını kaydeden Başkan Deveci, "O yokuşun eğimi yaklaşık 40 derece. Oradan toplu taşıma araçları, otobüsler geçmiyor. Sadece yolun etrafındaki konutların giriş çıkışları için kullanılıyor. Konuyla ilgili konuştuk, mevcut yolları dağlara uzanan Z şeklinde açarak kullanabilir miyiz bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. Atakum Belediyesi'nin tüm birimlerine yazı göndereceğim, belediyemizin araçları o yolu kullanmayacaklar. O yolun tepesine de 'Riskli bir yoldur, ağır vasıta ve toplu taşıma araçları bu yolu kullanmasın' diyeceğiz. Orada bir okul da var. O okul için de yan taraflardan bir güzergah çizeceğiz. O yolda bu sene üçüncü defa kaza oldu. Kış mevsiminde Türkiye'nin konuştuğu bir kaza yaşandı. Sonrasında bir kaza daha oldu. Bu iki yılda üçüncü kaza. Bu yol dışında o bölgede dik inen geniş bir yol yok. O yolla ilgili de böyle bir tedbir düşünüyorum. Sizin de aklınıza gelen başka bir model varsa onu da haberleşelim. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

"Başka kazaların önüne geçebiliriz"

Kamudaki araç kiralama yönetmeliğinde değişikliğe ihtiyaç olduğunu ve bunun için yargı yoluna gitmeye hazırlandığını belirten Başkan Deveci, "Bir konuyla ilgili daha çalışmaya başladım. Kamu araç kiralama yönetmeliğinde sigorta bedelinin yüzde 2'sinden fazla kira ödeyemiyorsunuz. 28-30 kişilik bir otobüs düşünün, 550-600 bin lira. Onun yüzde 2'si 10 bin lira. Zaten bu tip araçlar 3-4 yılda ömrünü tüketiyor ve ikinci el araç konumuna geliyor. Böyle bir araç kiralama olanağı yok. Kaza yapan aracımızın fotoğraflarıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hukuk İşleri ve Mahalli İdareler Genel Müdürü ile görüşeceğim. Bu yönetmeliğin değişimiyle ilgili belki onların da bilgisi dahilinde, yönetmeliğin bu maddesi için dava açtıracağım. Hatırlarsınız, tartışma konusu da oldu. Çöp toplayan kamyona 'iki yıldan daha yaşlı olamayacak' diyoruz. 'Çöpü toplayacak insanların araçları 15 yaş ve üzerinde olabilir' diyoruz. Burada bir açmaz var. Bu kaza keşke olmasaydı da biz önceden düşünseydik. Hiç olmazsa başka kazaların önüne geçebiliriz" şeklinde konuştu.

"Yönetmelikle ilgili görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Denetim mekanizmasının değişmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Deveci, "Basına da yansıyor devletin bazı kurumları gidip çok lüks araçlar kiralıyorlar. Gidip nasıl kiralıyorlar, ne yapıyorlar, hangi modeli buluyorlar gidip araştıracağım. Araçların şoförleriyle birlikte kiralandığını duyuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bu yönetmelikle araç kiralanmıyorsa kiralanmayacak. Herkes yürüyerek gelsin. Kiralanmıyor, devlet ve yönetmeliği yapanlar görsün. Herkese anlatacağım. Bu iş kanıma dokunuyor benim. Hukukçu meclis üyesi arkadaşlarım da konuyla ilgili çalışabilir. Ben birkaç gündür çalışıyorum. Sabah buraya gelmeden belediye bürokrasisiyle de hızlı bir toplantı yaptık. Kanun koyucunun bu hükümle bir tasarruf planı var tabii ki. Bence bu tasarruf alanı başka denetim mekanizmalarıyla geliştirilmeli. Biz yeni ve güçlü araç kiralayabilelim ama bir araçla yapabileceğim işin yerine üç araç kiralıyorsak bizi denetleyin. Aracın kirası ve kalitesiyle değil; nüfus, çalışan sayısı, bütçe doğrultusunda bir ölçü koyulup belediyeler öyle denetlenmeli. Mevcut denetim mekanizması işi yokuşa sürüyor ve riskli. Yönetmelikle ilgili görüşmelerimizi ilgili bakanlıklarda sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziyelerini iletti"

Kentteki herkesin Atakum Belediyesi'nin acısını paylaştığını vurgulayan Başkan Deveci, "Bu kazayı tüm Türkiye duydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı da aradı ve hepsi taziyelerini iletti, 'geçmiş olsun' dediler. Bunu söylemişken bir şey daha ekleyeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu kentteki tüm siyasi partilerin, tüm temsilcilerine; milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Valimize, Kaymakamımıza, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve bürokratlarımıza da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hepsi gelerek, telefon ederek acımızı paylaştılar. Hepsi, yanımızda olduklarını ifade ettiler. Onların da desteğiyle bahsettiğim noktalarda tedbirler geliştirerek bir daha böyle bir acının yaşanmaması için gayret göstereceğiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN