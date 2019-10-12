Son Dakika Haberleri: Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek
Son Dakika Spor Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek

Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek

35 dakika önce

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden izledi.

Başkan Cengiz'den basketbol takımına destek, System.String[]

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Basketbol Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden izledi.


Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılılara başkan desteği geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımını derbide yalnız bırakmadı ve tribünden müsabakayı takip etti. Sarı-kırmızılı taraftar Başkan Cengiz'e büyük ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.


Mustafa Cengiz sarı-kırmızılıların attığı sayılarda yerinden kalkarak sevinçlerde de bulundu. Başkan Cengiz'in yanı sıra futbol takımının Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'da ailesiyle birlikte maçı izledi. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
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