Son Dakika Haberleri: Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
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Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması

6 dakika önce

TFF Süper Kupa maçının ardından düzenlenen törenden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz.

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TFF Süper Kupa maçının ardından düzenlenen törenden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz. İnşallah diyeyim." ifadelerini kullandı.

Eryaman Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 yendiği TFF Süper Kupa maçını da değerlendiren Mustafa Cengiz, "Sıcağa ve rutubete rağmen güzel bir maç oldu. Bugün biz kupayı kaldırdık. Çok mutluyuz. İnşallah adil, dürüstçe ve hakça bir yarış içinde liglerimiz devam eder." diye konuştu.

Takımlara başarı dileğinde bulundu

Tüm takımlara sezon başlamadan başarılar dilediğini de aktaran Mustafa Cengiz, "Tüm rakiplerimize esenlikler diliyorum. Akhisarspor da gördüğünüz gibi tabiri caiz ise 'taş gibi' bir takım. Ben onlara da alışkın oldukları ligden geri dönüş diliyorum." şeklinde konuştu.

"Takım çok çok iyi" diyen Cengiz, şunları söyledi:

"Sezon başı. Tabiri caizse bu sahada ilk kez oynadık. Güzel bir saha, 22 bin kişilik. Türkiye, saha ve altyapıda Avrupa'yı yakalamış ve geçmiş durumda. İnşallah futbolumuzla da sadece Galatasaray değil, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara birlikte Avrupa'yı yakalar, geçeriz. Dünyanın tepesine çıkarız. İnşallah en tepede Galatasaray'ımız olur."
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:57 
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