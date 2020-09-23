Başkan Cengiz'den "yol" vurgusu - Son Dakika

Malatya'nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, toplumlar için yolların önemine dikkat çekerek, "Yol medeniyettir" dedi.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ilçe genelinde yapımı devam eden, yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Cengiz, yol çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde asfaltlama çalışmaları, stabilize yol çalışmaları, yol genişletme çalışmaları, taş Duvar çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Yol medeniyettir. Kuluncak ilçemizi daima ileriye taşımak için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek, Sorunlarını çözüme kavuşturmak bizlere mutluluk veriyor. İnşallah hemşerilerimizin teveccühüne layık oluruz" diye konuştu. - MALATYA