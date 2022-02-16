Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu'nu Konuk Etti - Son Dakika

Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu'nu Konuk Etti

Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu\'nu Konuk Etti
Son Güncelleme: 16.02.2022 08:17

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında konuk etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Öküzcüoğlu Başkan Ergün'e S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu'nu Konuk Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu'nu Konuk Etti - Son Dakika
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