Başkan Cengiz Ergün, Ahmet Öküzcüoğlu\'nu Konuk Etti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Öküzcüoğlu Başkan Ergün'e S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.