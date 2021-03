Başkan Cengiz Ergün'den, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dün Manisa Futbol Kulübü'nün sahasında, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup ettiği maç sonrası çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ergün, "Maçın ardından Amedspor taraftar gruplarına ait sosyal medya hesaplarından tarafıma yönelik aslı astarı olmayan suçlamalar ve hakaretler yapıldığını üzülerek gördüm. Şahsıma yapılan bu çirkin ve asılsız iddiaların hiçbiri doğru değildir. Maçlar kazanılır ya da kaybedilir. Önemli olan dostluk ve kardeşliktir" dedi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, dün sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup etti. Manisa FK'nın maçın son dakikalarında bulduğu gol sonrası saha içerisinde futbolcular arasında gergin anlar yaşandı. Maç sonrası Amed Sportif Faaliyetler taraftarları ve bazı siyasiler tarafından sosyal medya üzerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aleyhine paylaşımlarda bulunuldu. Konuyla ilgili olarak Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ergün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "14 Mart Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan Manisa Futbol Kulübü-Amed Sportif Faaliyetler 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde her hafta olduğu gibi bu hafta da şehrimizin takımını desteklemek amacıyla tribünde yer aldık. Maçın son anlarında gelen galibiyet golü ve sonrasında meydana gelen saha olaylarının şahsıma yönelik suçlamalara dönüşmesini kabul edilemez bularak bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Maçın ardından Amedspor taraftar gruplarına ait sosyal medya hesaplarından tarafıma yönelik aslı astarı olmayan suçlamalar ve hakaretler yapıldığını üzülerek gördüm. Şahsıma yapılan bu çirkin ve asılsız iddiaların hiçbiri doğru değildir. Sporun içinden gelen biri olarak her söylemimde sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade etmişimdir. Hatta maçtan sonra verdiğim röportajda da Amedspor'u sahada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğimi de belirttim. Maçlar kazanılır ya da kaybedilir. Önemli olan dostluk ve kardeşliktir. Böyle bir maçta sahada yaşanan gerginlikleri başka tarafa çekmeye çalışanlar hiç bir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Kaldı ki maç boyunca yanımızda TFF'den temsilci ve gözlemciler de yer almıştır. Tüm yaşananlara rağmen inadına dostluk, inadına kardeşlik demeye devam edeceğimi vurguluyor, 3 dönemdir her kesimden vatandaşımızın göç ettiği Manisamızda ayrım yapmadan yaptığımız hizmetlerin ortada olduğunu belirtmek istiyorum. Üstelik küfür ya da kötü söz kullanmak, hayatımın hiçbir evresinde yer almamıştır. Bu ülkede yaşayan ve ay yıldızlı bayrağın altında bir olan hiçbir kardeşimi ötekileştirme düşüncesinde olmadım. Sporu kullanarak bizleri çekmeye çalıştıkları ortam kimseye bir şey kazandırmaz. Bunun bilincinde olmamız gerektiğini hatırlatıyor, Amed Sportif Faaliyetler takımına bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum." - MANİSA