Son Dakika Haberleri: Başkan Cengiz'in Youtube şanssızlığı! Yayında...
Son Dakika Spor Başkan Cengiz'in Youtube şanssızlığı! Yayında... - Son Dakika Spor

Başkan Cengiz'in Youtube şanssızlığı! Yayında...

6 saat önce

GS TV reklama gittiği esnada Youtube kanalı yayına devam etti.

Başkan Cengiz'in Youtube şanssızlığı! Yayında..., System.String[]

GS TV reklama gittiği esnada Youtube kanalı yayına devam etti. Başkan Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'imza toplasınlar desin' diyor, dedim ya onu" gibi sözleri canlı yayında Youtube kanalında duyuldu.


Başkan Cengiz'e, "'Yusuf abi imza toplansın' diyor" şeklinde sözleri ileten yönetmen de yayının devam ettiğini öğrenince "İnanmıyorum ya, yayın devam ediyormuş, imza sözleri duyuldu" şeklinde tepki verdi. Yönetmenin bu sözleri de aynı şekilde duyuldu. Başkan Cengiz ise yönetmenin bu tepkisine "Şaka yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi.


İşte o görüntüler...




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Galatasaray

Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de 'Başkan Özel'

programında konuştu. Aynı program Youtube kanalında da verildi. Ancak

televizyonda reklam arasına gidildiğinde Youtube hesabından yayına

yanlışlıkla devam edildi. İşte o görüntüler...

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13, 2019



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Youtube, TV, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:18 
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Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata
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