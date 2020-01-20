Başkan Cengiz Kuşdere köyünde - Son Dakika

Başkan Cengiz Kuşdere köyünde
6 saat önce
İvrindi için Ankara'da bir takım temaslarda bulunan Başkan Yusuf Cengiz, haftasonu Kırsal Kuşdere köyünde düzenlenen hayır yemeğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
İvrindi için Ankara'da bir takım temaslarda bulunan Başkan Yusuf Cengiz, haftasonu Kırsal Kuşdere köyünde düzenlenen hayır yemeğine katıldı.
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz haftasonu İvrindili hemşerileri ile buluşmaya devam etti. Kırsal Kuşdere mahallesinde verilen hayır yemeğine katılan Başkan Cengiz mahalle halkı ile bir araya geldi. Hayır yemeğinde vatandaşlarla sohbet edip hal hatır soran tek tek ilgilenip talep ve önerilerini dinleyen Başkan Cengiz mahalle halkının büyük beğenisini kazandı. - BALIKESİR
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