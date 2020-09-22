Başkan Cengiz mahalle muhtarları ile buluştu - Son Dakika

Başkan Cengiz mahalle muhtarları ile buluştu

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 69 mahalle muhtarı ile pandemi sebebi ile 3 grup halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk etabını gerçekleştirdiMahalle muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Cengiz notunu alarak hepsi ile bir bir...

Başkan Cengiz mahalle muhtarları ile buluştu, System.String[]

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 69 mahalle muhtarı ile pandemi sebebi ile 3 grup halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk etabını gerçekleştirdi

Mahalle muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Cengiz notunu alarak hepsi ile bir bir ilgileneceğini, talep edilen hizmetleri ulaştıracağını Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ işbirliği ile halledilebilecek sorunların takipçisi olacağını dile getirdi

Her mahallenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm odaklı çalışma yürüttüklerini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "Merkezi ve kırsalı ile birlikte 69 mahallemiz mevcut. Her mahalle muhtarımız ile birebir görüşüp talep ve önerilerini alacağız. Merkezinden en uzak noktadaki mahallemize hizmet götürmek bizim boynumuzun borcu. Bunun için göreve geldik. Halkımıza hizmet için varız" dedi.

Her mahallemize hizmet ulaşacak

Bugünden itibaren 3 gün art arda muhtarlarımız ile bir araya gelip mahallelerimizin sorunlarını konuşacağız diyen Başkan Cengiz "İçinde bulunduğumuz salgın ve daha verimli olacağı kanaatine varmamız sebebiyle 69 mahallemizin muhtarıyla 3 aşamada toplantı yapacağız. Her muhtarımızın taleplerini tek tek dinleyip notumuzu alacağız. Son toplantının yaptığımız gün Belediye Birim Müdürlerimiz ile bir toplantı gerçekleştirip, muhtarlarımızın mahallelerimiz için oluşturdukları talepleri yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız.

Yepyeni proje ve çalışmalarla ilçemizi daha da güzel yarınlara taşıyacağız. Birlikte yapacak daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Cengiz, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Cengiz mahalle muhtarları ile buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı
Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
AK Parti'den AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok         
19:24
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi         
17:28
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 21:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Cengiz mahalle muhtarları ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei