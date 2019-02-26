Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Atatürk ve Barbaros'ta Vatandaşla Buluştu

Başkan Çerçi Atatürk ve Barbaros'ta Vatandaşla Buluştu

2 saat önce

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçi Atatürk ve Barbaros'ta Vatandaşla Buluştu, System.String[]
Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin önemini anlatan Cumhur İttifakı Adayı Çerçi'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çerçi, "Mesai mevhumu gözetmeksizin vatandaşımız için çalışıyoruz. Yapımını tamamladığımız projelerimizin açılışını çok yakın zamanda açacağız. Birçok projemizin de temelini atacağız. Amacımız vatandaşımızın şehrimizde mutlu bir şekilde yaşaması. Cumhur ittifakı adayı olarak şehre vizyon katacak projelerimiz vatandaşlarımızın teveccühüyle yeni dönemde de devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Yunusemre, Mustafa Kemal Atatürk, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum

Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Atatürk ve Barbaros'ta Vatandaşla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]