Başkan Çerçi, Ayn-i Ali ve Tevfikiye'de esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ayn-ı Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Ayn-ı Ali ve Tevfikiye mahalleleri ile devam etti. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete kapılınmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Çerçi, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi. Cuma namazını Malta Camisinde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası Ayn-ı Ali ve Tevfikiye'de esnaf ziyareti yaptı. Başkan Çerçi, aynı zamanda ziyaretlerde Ayn-ı Ali Kültür ve Taziye Evi ile Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nu da ziyaret etti.

Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve daire müdürleri eşlik etti. - MANİSA