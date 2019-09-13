Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi başkentte Yuntdağı güreşlerine davet etti
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Başkan Çerçi başkentte Yuntdağı güreşlerine davet etti

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da temaslarda bulunarak kabine üyelerini, bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti.

Başkan Çerçi başkentte Yuntdağı güreşlerine davet etti, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da temaslarda bulunarak kabine üyelerini, bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti.


Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, siyasetçileri ve bürokratları 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine yağlı güreşlerin sembolü kırmızı dipli mum ile davet etti. Başkan Çerçi'ye ziyaretlerde AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen ve Belediye Meclis Üyesi İhsan Akyel eşlik etti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile biraraya gelen Belediye Başkanı Çerçi, ata sporumuz olan yağlı güreşe olan ilgiyi arttırmayı amaçlayan organizasyonun Türk sporu için önemli olduğunu söyleyerek güreşlere davet etti. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
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