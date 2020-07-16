Başkan Çerçi: "Bu millet mazluma umuttur" - Son Dakika

Başkan Çerçi: "Bu millet mazluma umuttur"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, milli şuurun önemine dikkat çekerek, "Bu millet mazluma umuttur" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, milli şuurun önemine dikkat çekerek, "Bu millet mazluma umuttur" dedi.

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FETÖ-PDY terör örgütü tarafından 4 yıl önce gerçekleştirilen ve 251 vatandaşın şehit olduğu hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde Manisa Hükümet Meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü programına katılım yoğun oldu. Programda günün önemine dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, milli birliğe ve milli şuura vurgu yaptı. Başkan Çerçi konuşmasında, "O gün şehit olan tüm vatandaş ve askerlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaşayan tüm gazilerimize de Allah uzun ve sağlıklı bir ömür versin, milletimizin yolu açık olsun. O gün binlerce vatandaşımızla birlikte biz de abdestimizi alıp şehadete hazır bir şekilde bu meydana koştuk. O gün çok zor bir gündü. Kahraman milletimiz ve kahraman polisimiz, askerimiz ile birlikte ülkemizin kaderine ket vurmak isteyen hainlere darbeyi vurduk. Darbeciler ava giderken avlandı. Hainleri bu millet avladı" dedi.


Devletin ve milletin geleceğinin her şeyden önemli olduğunu belirten Başkan Çerçi, "Medeniyetimizde zulüm yoktur. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. Gençliğimizin de milli bir şuurla yetiştirilmesi her şeyin üzerindedir" diye konuştu.


Batı ülkelerinin geçmişindeki katliamlara dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ülkede yer alan hain yapılanmaların da batının hamiliğinde hareket ettiğini vurguladı. Başkan Çerçi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Milyonlarca insanın katili olan batı, önce bu katliamların hesabını vermeli. Bizim geçmişimizde katliam yok! Bu ülkeyi yıkmaya çalışanlar, bu içimizdeki hainlerin hamileri bu ses yükselen Türkiye'nin sesidir. Bu milletin ayak sesleridir. İnsanlığa refahı barışı ve kardeşliği getirecek olan yine bu millettir. Bunun dünyada başka bir örneği yok! Diğer ülkelerden milletlerden bunu beklersek boşuna beklemiş oluruz. İşte umut burası. Umut Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Umut bu millettir. Herkesin gözü sizde ey gençlik. Allah yolunuzu açık etsin. Allah devletimizi var etsin. Allah bu necip milleti var etsin. Yolunuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun." - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçi: 'Bu millet mazluma umuttur' - Son Dakika
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