Başkan Çerçi'den Ankara çıkarması - Son Dakika

Başkan Çerçi'den Ankara çıkarması

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Ankara'ya çıkarma yaptı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Ankara'ya çıkarma yaptı.


Başkan Çerçi, 22. Dönem Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i makamlarında ziyaret etti. Başkan Çerçi'ye Ankara temaslarında Yunusemre Belediye Meclis Üyesi İhsan Akyel eşlik etti. Başkan Çerçi, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ı makamında ziyaretinin ardından Cuma Namazını Beştepe Millet Camii'nde kıldı. - MANİSA

Bülent Arınç, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçi'den Ankara çıkarması - Son Dakika
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22:33
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22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
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19:39
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