Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti
Son Dakika Politika Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti - Son Dakika

Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti

6 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret ederek hayırlısı olsun dileklerini iletti.

Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret ederek hayırlısı olsun dileklerini iletti.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de hazır bulundu. Başkan Çerçi, İl Başkanı Hızlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Salih Hızlı ise Yunusemre'nin şehre güzel hizmetler kazandırdığını, bu hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam ettiğini söyledi. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Salih Hızlı, Yunusemre, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu
Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:39:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]