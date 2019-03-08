Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi'den Kadınlara 8 Mart Jesti

Başkan Çerçi'den Kadınlara 8 Mart Jesti

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede yaşayan kadınların gününü kutladı.

Başkan Çerçi'den Kadınlara 8 Mart Jesti, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede yaşayan kadınların gününü kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Başkan Çerçi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk olarak Forum belediyede çalışan kadın personeller ile belediye bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde eğitim gören kursiyerlere çiçek vererek günlerini kutladı. Kadına bir gün değil her gün değer verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Çerçi, "Kadınlarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Bizler de bu güzel günde onların kadınlar gününü kutladık" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

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