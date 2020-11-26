Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti

26.11.2020 14:27
Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, olağan genel kurulda güven tazeleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Av. Ömer Baysal ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunusemre İlçe Başkanlığı'na seçilen Yalçın Arcak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, olağan genel kurulda güven tazeleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Av. Ömer Baysal ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunusemre İlçe Başkanlığı'na seçilen Yalçın Arcak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, olağan genel kurul heyecanı yaşayan başkanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye, Yunusemre Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Arif Alkan ve MHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Cemal Kutlar eşlik etti.

İlk ziyaret CHP'ye

İlk olarak CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ve yönetimini ziyaret eden Başkan Çerçi, Arcak'a 'hayırlı olsun' dedi. Farklı partilerde siyaset yapılmasına rağmen siyasetçiler olarak amaçlarının şehre değer katmak olduğunu belirten Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, "Meclisimizde grubu bulunan bütün partilerimizin ilçe başkanlıklarını ziyaret ettik. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyoruz. Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz ancak bütün arkadaşlarımızın amacı bu şehre bir şeyler katabilmek" dedi.

Başkan Çerçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ise, "Rakibiz ancak hepimizin amacı memleketimize sahip çıkarak bu güzel ortamı korumak. Nazik ziyaretinizden ötürü sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baysal ve ekibini kutladı

Düzenlenen olağan genel kurulda güven tazeleyerek görevine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Av. Ömer Baysal ve yönetimi ile de bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Baysal ve ekibini kutladı. Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi ile genelde ve yerelde güzel bir ittifak kurduk. Ülkemiz ve milletimiz için Cumhur İttifakı hayırlara vesile oldu. Bizler de yerelde Milliyetçi Hareket Partisi ile güzel bir çalışma ortamı oluşturduk. Sizleri ve yönetiminizi göreve tekrar seçilmenizden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Manisa İl Başkanı Av. Ömer Baysal, "Başkanımız ile güzel bir uyuma sahibiz. Hizmetleriniz için çok teşekkür ediyorum. Nazik ziyaretiniz bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Çerçi, Yunusemre, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çerçi'den MHP ve CHP'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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