Başkan Çerçi'den yerli otomobile tam destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Çerçi'den yerli otomobile tam destek - Son Dakika Ekonomi

Başkan Çerçi'den yerli otomobile tam destek

6 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yerli otomobil ile gurur duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, dirayeti ve motivesi ile yeni dünyanın trendlerini yakalamış elektrikli bir aracı üretmenin sevincini yaşıyoruz.

Başkan Çerçi'den yerli otomobile tam destek, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yerli otomobil ile gurur duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, dirayeti ve motivesi ile yeni dünyanın trendlerini yakalamış elektrikli bir aracı üretmenin sevincini yaşıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak projenin sonuna kadar destekçisi olacağız" diye konuştu.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye'nin yerli otomobilinin gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk mühendislerimizin zekası, milletimizin inancıyla yerli ve milli otomobilimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz kendi otomobilimizi kendimiz üretiyoruz. Tarifi olmayan heyecan içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, dirayeti ve motivesi ile heyecan verici yeni dünyanın trendlerini yakalamış elektrikli bir aracı üretmenin sevincini yaşıyoruz. Bu otomobilin tasarımında, üretiminde emeği olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Milletimizin gayreti ve inancı, devletimizin gücü ile ülkemizin yararına olan her türlü hizmetin artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Yunusemre Belediyesi olarak Yerli ve Milli Otomobil Projesini sonuna kadar desteklediğimizi gururla ifade ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." - MANİSA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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