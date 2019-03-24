Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Esnafı Ziyaret Etti Destek İstedi

Başkan Çerçi Esnafı Ziyaret Etti Destek İstedi

1 saat önce

Yunuemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi, 75. Yıl ve Ayn-ı Ali Mahallesinde esnaf ziyareti yaptı.

Başkan Çerçi Esnafı Ziyaret Etti Destek İstedi, System.String[]
Yunuemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, Küçük Sanayi Sitesi, 75. Yıl ve Ayn-ı Ali Mahallesinde esnaf ziyareti yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam eden Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Küçük Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret etti. Cumhur İttifakına destek isteyen Çerçi, yerel seçimlerin önemini anlattı. Cumhur İttifakı Adayı Çerçi daha sonra AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile birlikte Afyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Ragıp Güneş ve yönetimiyle bir araya geldi. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Mehmet Ali Özkan ile 75. Yıl ve Ayn-ı Ali Mahallesinde de esnaf ve vatandaşlarla buluştu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde destek istedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Yunusemre, Mehmet Çerçi, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:54:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Esnafı Ziyaret Etti Destek İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]