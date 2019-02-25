Başkan Çerçi Forum Magnesia'daydı
43 dakika önce
Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Forum Magnesia AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yapan vatandaşlarla biraraya geldi.
Yunusemre
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi
, Forum Magnesia AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yapan vatandaşlarla biraraya geldi.
Cumhur İttifakı adayı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde mağazaları gezerek, çalışanlarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti
Yunusemre İlçe Başkanı Fatih
Katıöz de eşlik etti. Yaklaşan yerel seçimlerin önemine değinen Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, vatandaşlara oylarına talip olduklarını belirtti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçi, mağaza çalışanları ve vatandaşların selfi çekme isteğini geri çevirmedi. Yeni Mahalle
Hanımlar Lokalini gezdi
Forum Magnesia'daki ziyaretin ardından Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarını ziyaret eden Başkan Mehmet Çerçi, kursiyerler ve eğitmenleri ile sohbet etti. İlçenin kurucu başkanı olarak güzel hizmetlere imza attığını belirten kursiyerler ise Başkan Çerçi'ye teşekkür edip seçimde başarılar diledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:41 Kaynak: İHA
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