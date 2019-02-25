Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Forum Magnesia'daydı

Başkan Çerçi Forum Magnesia'daydı

43 dakika önce

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Forum Magnesia AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yapan vatandaşlarla biraraya geldi.

Başkan Çerçi Forum Magnesia'daydı, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Forum Magnesia AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yapan vatandaşlarla biraraya geldi.

Cumhur İttifakı adayı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde mağazaları gezerek, çalışanlarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de eşlik etti. Yaklaşan yerel seçimlerin önemine değinen Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, vatandaşlara oylarına talip olduklarını belirtti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçi, mağaza çalışanları ve vatandaşların selfi çekme isteğini geri çevirmedi.

Yeni Mahalle Hanımlar Lokalini gezdi

Forum Magnesia'daki ziyaretin ardından Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarını ziyaret eden Başkan Mehmet Çerçi, kursiyerler ve eğitmenleri ile sohbet etti. İlçenin kurucu başkanı olarak güzel hizmetlere imza attığını belirten kursiyerler ise Başkan Çerçi'ye teşekkür edip seçimde başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

AK Parti, Yunusemre, Mehmet Çerçi, Güncel
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