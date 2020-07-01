Başkan Çerçi, hem 'Hayırlı olsun' dedi hem ilçesini anlattı - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valiliği görevine atanan Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek yeni görev yerinde başarılar dileyerek Yunusemre ilçesi hakkında Vali Karadeniz'i bilgilendirdi.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valiliği görevine atanan Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçi'ye ziyarette Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ersoy eşlik etti. Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de belediyenin çalışmaları hakkında Vali Karadeniz'e bilgi veren Belediye Başkanı Çerçi, Vali Karadeniz'e yeni görev yerinde başarılar diledi. Vali Yaşar Karadeniz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Mehmet Çerçi'ye çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA