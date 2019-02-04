Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Karaköy'de Esnafla Buluştu Sorunlarını Dinledi

Başkan Çerçi Karaköy'de Esnafla Buluştu Sorunlarını Dinledi

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Tevfikiye, Topçuasım ve Kaynak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla buluştu.

Başkan Çerçi Karaköy'de Esnafla Buluştu Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Tevfikiye, Topçuasım ve Kaynak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla buluştu.

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Tevfikiye, Topçuasım ve Kaynak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Esnaflara hayırlı kazançlar dileyen Başkan Çerçi vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Çerçi, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinin önemine dikkat çekti, vatandaştan destek istedi. Çerçi, vatandaşların teveccühüyle katılımcı, şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çerçi, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile çıktığımız bu kutlu yolda yeni dönem için çalışmalarımıza başladık. 5 yılda Yunusemre'mize güzel hizmetler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 5 yılda söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirdik. Bazılarına zamanımız yetmedi. Onları ve daha birçoğunu da vatandaşımızın teveccühü ile yeni dönemde yapacağız" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer eşlik etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

Yunusemre, Güncel
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