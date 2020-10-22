Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı - Son Dakika

Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı

22.10.2020 16:34
Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kardeş şehri Osmangazi İlçesi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kardeş şehri Osmangazi İlçesi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kardeş şehri Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nin Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı konuk etti. Başkan Çerçi'yi makamında ziyaret eden Mustafa Dündar, Dr. Mehmet Çerçi ile dostluklarının çok önceye dayandığını belirtti. Mustafa Dündar ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Kardeş şehrimiz Yunusemre'de olmaktan mutluyuz. Başkanımızla dostluğumuz parlamentoya dayanıyor. Bir dönem mecliste birlikte mesai harcamıştık. Kardeş şehir uygulaması çok önemli. Bildiğiniz gibi belediyeciliğin bir okulu yok. Şehrin problemleri dikkate alınarak hizmet üretilir. Dolayısı ile bu tür ziyaretlerle etkileşim artar. Bizler de bu kapsamda Yunusemre'deyiz. Kenti görme, tanıma fırsatı bulduk. İlçemiz ile benzer özellikler taşıyor" diye konuştu.

Kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi de belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, "Başkanımız başarılı bir belediye başkanı. Osmangazi Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri haline geldi. Bizler de tecrübelerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu anlamda oldukça verimli bir ziyaret oldu" dedi. Başkan Çerçi, Mustafa Dündar ile birlikte belediyenin prestij projeleri Yunus Emre Kültür Parkı, Yunus Emre Millet Çarşısı ile Horozköy Çamlık Alanı, Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi, Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesislerini gezdi. - MANİSA

Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı
Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı
Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı
Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı
Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı
Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı
Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı

Mustafa Dündar, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçi kardeş şehir Osmangazi'nin belediye başkanını ağırladı - Son Dakika

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