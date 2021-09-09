Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve ekibini ağırladı. Konuklarına Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği projeleri gezdiren Başkan Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve ilçe yönetimi Yunusemre İlçe Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Belediye Meclis Üyesi İsmet Akçay ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı eşlik etti. Karesi heyetine Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği Yunus Emre Kültür Parkı, Yunus Emre Millet Çarşısı, Horozköy Çamlık, Fevzi Çakmak Taziye Evi, Çapaçarık Camisi, Akgedik Yunuskent Toplu Konutları ve Ortaköy Mesire Alanını gezdiren Belediye Başkanı Çerçi, projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak sorunları çözmek amacıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Projeci bir belediye olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Gençlik merkezi, hanım lokalleri, düğün salonları, kültür merkezleri ve daha nice çalışmaları hayata geçirdik. Daha da birçok çalışmaya imza atacağız. Bunlar insana, geleceğe yapılan yatırımlar. Amacımız vatandaşlarımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması" diye konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Kültür Parkı görünce bir maneviyat hissettim. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi birbirinden güzel projeleri hayata geçirmiş. Kendisini ve ekibini tebrik ederim" dedi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ise "Burada birçok insan bir araya gelerek birbirinden güzel fikirleri güzel düşünceleri paylaşıyor. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Gerçekten güzel bir çalışma. Emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de Yunusemre Belediyesinin güzel projeleri hayata geçirdiğini kaydederek şunları söyledi: "Yunusemre Manisa'nın en büyük ilçesi. Bununla birlikte eğitim, sanayi ve tarımın olduğu bir ilçe. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin ufku geniş olduğu için birçok yatırım yapıyor yapmaya da devam edecek" - MANİSA