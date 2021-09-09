Üye Girişi
Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı - Son Dakika

Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı

09.09.2021 14:21
Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve ekibini ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve ekibini ağırladı. Konuklarına Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği projeleri gezdiren Başkan Çerçi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve ilçe yönetimi Yunusemre İlçe Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Belediye Meclis Üyesi İsmet Akçay ve Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı eşlik etti. Karesi heyetine Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği Yunus Emre Kültür Parkı, Yunus Emre Millet Çarşısı, Horozköy Çamlık, Fevzi Çakmak Taziye Evi, Çapaçarık Camisi, Akgedik Yunuskent Toplu Konutları ve Ortaköy Mesire Alanını gezdiren Belediye Başkanı Çerçi, projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak sorunları çözmek amacıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Projeci bir belediye olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Gençlik merkezi, hanım lokalleri, düğün salonları, kültür merkezleri ve daha nice çalışmaları hayata geçirdik. Daha da birçok çalışmaya imza atacağız. Bunlar insana, geleceğe yapılan yatırımlar. Amacımız vatandaşlarımızın güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması" diye konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Kültür Parkı görünce bir maneviyat hissettim. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi birbirinden güzel projeleri hayata geçirmiş. Kendisini ve ekibini tebrik ederim" dedi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ise "Burada birçok insan bir araya gelerek birbirinden güzel fikirleri güzel düşünceleri paylaşıyor. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Gerçekten güzel bir çalışma. Emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de Yunusemre Belediyesinin güzel projeleri hayata geçirdiğini kaydederek şunları söyledi: "Yunusemre Manisa'nın en büyük ilçesi. Bununla birlikte eğitim, sanayi ve tarımın olduğu bir ilçe. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin ufku geniş olduğu için birçok yatırım yapıyor yapmaya da devam edecek" - MANİSA

Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı
Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı
Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı
Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı
Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı

Dinçer Orkan, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Karesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı 16:02 Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi 15:56 Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak 15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak
Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller 15:18 Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller Ticaret Bakanlığı artan fahiş fiyatlara karşı denetleme başlattı! 81 ilde bulunan tüm marketler tek tek incelenecek 15:04 Ticaret Bakanlığı artan fahiş fiyatlara karşı denetleme başlattı! 81 ilde bulunan tüm marketler tek tek incelenecek Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi 14:29 Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı 14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı 13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
16:20 Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak
16:01 Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
15:44 Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı
15:31 Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak
15:19 Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
15:18 Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller
15:14 Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor
15:09 TFF Başkanı Nihat Özdemir ile toplantı yapan Şenol Güneş çok net konuştu: Nihat Özdemir çalışmak istemediğini ima bile etse hemen bırakırım
14:45 Bu sezon çıktığı 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından hiç memnun değil
Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak         
16:21
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı         
15:45
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris, sosyal medyada gündem oldu! Bilgisayar başında ağır silahlarla oturuyor         
15:14
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı         
14:36
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi         
14:16
Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu         
13:45
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti         
13:23
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 16:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Çerçi Karesi heyetini ağırladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement